FETÖ'NÜN İL İMAMINA 12 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

BURDUR (DHA) - FETÖ'nün Burdur il imamı olduğu gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Adnan Yılmaz, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Burdur'da 2018 yılında görülen FETÖ çatı davasında örgütün Burdur il imamı olduğu gerekçesiyle yargılanan Adnan Yılmaz, FETÖ/PDY üyeliği suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Adnan Yılmaz'ın dosyasını inceleyen Yargıtay, Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nin örgüt üyeliğinden verdiği kararı bozarak, örgüt yöneticiliğinden yargılanması gerektiği kararıyla, yeniden yargılanmasını istedi. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanan Adnan Yılmaz, karar duruşmasına tutuklu bulunduğu Akşehir T Tip Kapalı Cezaevi'nden getirildi. İl imamı olduğu iddialarını kabul etmeyen Yılmaz, "Cemaatin hiç bir okulunda okumadım. Hiç bir yurdunda kalmadım. Cemaatin değil devletin dershanelerine gittim" dedi.

Katalog evliliği yapmadığını ve amcasının kızı ile evli olduğunu söyleyen Yılmaz, "Hiç ABD'ye gitmedim. Sosyal medyada hükümet aleyhinde bir paylaşım yapmadım. Cemaat lehine bir paylaşım yapmadım. ByLock indirmedim, kullanmadım. Bu örgütün önde gelen isimleri ile görüntü ve fotoğrafım yok. Benden vatanını, milletini seven vatandaş çıkar, terörist çıkmaz. Beraatıma ve tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyetinin aranın ardından son sözünü sorduğu Yılmaz, "Teşekkür ederim" dedi. Mahkeme heyeti, Yılmaz'ı terör örgütü yöneticiliği suçundan 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.