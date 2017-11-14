Fetö'nün Haberleşme Programlarını Kullanan Sanığa Hapis

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan iş adamı Mesut Turhan'a 9 yıl hapis cezası verildi.



İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Turhan ve avukatı hazır bulundu.



Mahkeme başkanı, cep telefonları ve teknolojik cihazları incelenen Turhan'ın örgütün şifreli haberleşme programı ByLock ile Kakao Talk programını kullandığının tespit edildiğini belirtti.



İddia makamı, Turhan'ın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.



Sanık Turhan, ByLock'u cep telefonuna yüklemediğini, Kakao Talk programını da denemek için bir çocuğa indirttiğini ancak kullanmadığını iddia etti. Turhan, tahliye ve beraat talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti, ByLock ile Kakao Talk programlarını kullanan ve örgütün mütevelli heyeti üyelerinden olan Turhan'a 6 yıl hapis cezası verdi. Heyet, cezayı Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince yarı oranında artırarak 9 yıla çıkartarak, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ'nün Güzelbahçe ilçesindeki yapılanmasına ilişkin düzenlenen operasyonda Mesut Turhan Ağustos 2016'da gözaltına alınmıştı.



Turhan hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.