FETÖ'nün gaybubet evlerinde yakalanan 4 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FETÖ'nün gaybubet evlerinde yakalanan 4 kişi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel
FETÖ'nün gaybubet evlerinde yakalanan 4 kişi tutuklandı

KAYSERİ'de terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gaybubet evlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 5 kişiden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAYSERİ'de terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gaybubet evlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 5 kişiden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturma başlattı. Bu kapsamda haklarında arama kararı bulunan 1'i kadın 5 şüphelinin gaybubet evlerinde saklandıkları belirlendi. Şüpheliler evlere düzenlenen operasyonla yakalandı. Evlerde yapılan aramada polis telsizi ve sahte kimlik ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken,  bir kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Mehmet Nuri Ahmet Davutoğlu
Magazin İrem Derici Caner Cindoruk Özge Özpirinçci Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Emre Kılınç Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: FETÖ'nün gaybubet evlerinde yakalanan 4 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 11:41:52. #1.12#