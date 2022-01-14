FETÖ'NÜN BÖLGE TALEBE VE ÜNİVERSİTE MESULÜ OLDUKLARI İDDİASIYLA 2 ÖĞRETMENE GÖZALTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FETÖ'NÜN BÖLGE TALEBE VE ÜNİVERSİTE MESULÜ OLDUKLARI İDDİASIYLA 2 ÖĞRETMENE GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

NİĞDE'de, FETÖ/PDY'nin bölge talebe ve üniversite mesulü olduğu iddiasıyla halen görevde olan 2 öğretmen gözaltına alındı.

NİĞDE'de, FETÖ/PDY'nin bölge talebe ve üniversite mesulü olduğu iddiasıyla halen görevde olan 2 öğretmen gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olan ve örgüt içerisinde bölge talebe mesulü olarak faaliyet yürüten şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Bölge talebe mesulü olduğu belirlenen öğretmen Ş.D. ile bölge üniversite mesulü olduğu saptanan öğretmen M.D. evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ş.D.'nin sorgusu sürüyor.

FETÖ'NÜN BÖLGE TALEBE VE ÜNİVERSİTE MESULÜ OLDUKLARI İDDİASIYLA 2 ÖĞRETMENE GÖZALTI

FETÖ'NÜN BÖLGE TALEBE VE ÜNİVERSİTE MESULÜ OLDUKLARI İDDİASIYLA 2 ÖĞRETMENE GÖZALTI

FETÖ'NÜN BÖLGE TALEBE VE ÜNİVERSİTE MESULÜ OLDUKLARI İDDİASIYLA 2 ÖĞRETMENE GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title