FETÖ'nün "Altınşehir" yapılanması davası

FETÖ'nün Ege Bölgesi'ndeki "Altınşehir" yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen tutuklu sanık Nurettin Koç ve eşinin yargılanmasına devam edildi.

İzmir 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Nurettin Koç, tutuksuz yargılanan eşi Semiha Koç ile avukatları hazır bulundu.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) kayda alınan duruşmada, bir tanığın örgütün kriptolu haberleşme program ByLock'u Nurettin Koç'un telefonuna yüklediğini söylemesinin ardından söz alan Koç, bu suçlamayı reddetti.

Birçok FETÖ mensubunun gözaltına alınmasının ardından cezaevine girmemek için itirafçı olduğunu ve gerçek dışı beyanlarda bulunarak insanları suçladıklarını iddia eden Koç, bu tanığın da kendisine iftira attığını savundu.

İddia makamının Nurettin Koç'un tutukluluğunun devamına ilişkin verdiği mütalaasının ardından söz alan Koç, gözaltındayken bazı emniyet mensuplarının kendisine işkence yaptığını ileri sürdü.

Psikolojisinin de bozulduğunu öne süren sanık Koç, "Mahkemeden beraat istemiyorum. Yargılama sonunda mahkeme bana ceza verebilir ancak en azından Yargıtay aşamasına kadar tutuksuz yargılanmak istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, Nurettin Koç'un tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

FETÖ'nün İzmir'de "Altınşehir" yapılanmasına yönelik Temmuz 2017'de başlatılan soruşturmada, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından da faaliyetlerine devam ettiği ve örgüt yöneticilerinden olduğu iddia edilen Nurettin Koç ile eşi Semiha Koç gözaltına alınmıştı.

Cumhuriyet savcısı hazırladığı iddianamede, Nurettin Koç hakkında "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak", Semiha Koç hakkında ise "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açmıştı.

Kaynak: AA