FETÖ'nün "altın çocukları" hücre evinde polis operasyonuyla yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

FETÖ'nün "altın çocukları" hücre evinde polis operasyonuyla yakalandı

08.10.2020 16:32 | Son Güncelleme: 08.10.2020 16:48

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in örgütün emniyetteki üst düzey yapılanmasında gelecek vadeden kişiler olarak gördüğü "altın çocuklar" arasında bulunan eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ev Hüsrev Salmaner, Ankara'da saklandıkları hücre evinde polis operasyonuyla yakalandı.

FETÖ firarisi eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ve Hüsrev Salmaner, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde saklandıkları hücre evinde polis operasyonuyla yakalandı. Elebaşı Fethullah Gülen'in örgütün emniyetteki üst düzey yapılanmasında gelecek vadeden kişiler olarak gördüğü "altın çocuklar" arasında bulunduğu belirtilen iki ismin faaliyetlerine devam ettiği öğrenildi.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünde üst düzey konumda olan ve firari olarak aranan eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ev Hüsrev Salmaner, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Ankara'nın Etimesgut ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Örgütsel faaliyetlerini sürdükleri öğrenilen 2 örgüt mensubunun elebaşı Fethullah Gülen'in örgütün emniyetteki üst düzey yapılanmasında gelecek vadeden kişiler olarak gördüğü "altın çocuklar" arasında bulunduğu belirtildi.

Şahısların örgütün kendi aralarında iletişim ağı olarak kullandıkları ByLock isimli programı kullanmaktan ve bir çok dosyadan suçları bulunurken polisten kaçmak için kılık kıyafet ve eşkal değiştirdikleri ve hücre evinin deşifre olmaması adına kendi aileleriyle ve örgüt mensubu şahıslarla görüşmede; hücre evine yakın konumda olan başka bir daireyi daha kiralayarak orayı kullandıkları öğrenildi.

Polis ekipleri tespit ettikleri iki adrese de eş zamanlı operasyon gerçekleştirirken operasyonda çok sayıda örgütsel doküman, bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildiğini bildirildi.

FETÖ'nün 'altın çocukları' hücre evinde polis operasyonuyla yakalandı
FETÖ'nün 'altın çocukları' hücre evinde polis operasyonuyla yakalandı
FETÖ'nün 'altın çocukları' hücre evinde polis operasyonuyla yakalandı
FETÖ'nün 'altın çocukları' hücre evinde polis operasyonuyla yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Berat Albayrak Mustafa Şentop Emmanuel Macron
Magazin Esra Erol Hazal Kaya Ata Demirer Bergüzar Korel
Spor Babel Falcao Mbaye Diagne Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Ekim Milli Fransa Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: FETÖ'nün "altın çocukları" hücre evinde polis operasyonuyla yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 16:48:24. #1.14#
title