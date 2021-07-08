FETÖ itirafçısı eski general Serdar Atasoy tekrar gözaltına alındı
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FETÖ itirafçısı eski general Serdar Atasoy tekrar gözaltına alındı

FETÖ itirafçısı eski general Serdar Atasoy tekrar gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtirafçı olduktan sonra serbest bırakılan Eski Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Serdar Atasoy tekrar gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre Eski Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Serdar Atasoy, tekrar gözaltına alındı.

Açıklamada, "Atasoy'un başka sanıkların yargılanmasına esas olarak tanık sıfatıyla dinlendiği Çanakkale ve Ankara ağır ceza mahkemelerindeki beyanlarında etkin pişmanlıkta bulunarak verdiği ifadelerinden vazgeçtiğini belirtmesi üzerine yargılanmakta olduğu Ankara 32.Ağır Ceza Mahkemesince 'kaçabileceği veya kaçma girişiminde bulunabileceğine dair kuvvetli şüphe bulunduğu' gerekçesiyle, Ceza Muhakemesi Kanununun 100. Maddesi kapsamında çıkarılan yakalama emrine istinaden yakalandı" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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