FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü ve komiser eşi yakalandı
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FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü ve komiser eşi yakalandı

FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü ve komiser eşi yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Adem Yıldız - Haberler | Güncel

KONYA'da, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş 6'şar yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski 4'üncü sınıf emniyet müdürü M.T. ile eşi eski komiser N.T. yakalandı.

KONYA'da, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş 6'şar yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski 4'üncü sınıf emniyet müdürü M.T. ile eşi eski komiser N.T. yakalandı.

Her ikisi de meslekten ihraç edilen 4'üncü sınıf emniyet müdürü M.T. ve eşi komiser N.T'nin., yargılandıkları davada 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan verilen 6'şar yıl 3'er ay hapis cezaları onandı. Bunun üzerine çalışma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, M.T. ile eşi N.T.'nin kaldığı yeri tespit etti. Ekipler, düzenlenen operasyonla karı- kocayı yakaladı. Çiftin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.


FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü ve komiser eşi yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Yıldız

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