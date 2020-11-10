FETÖ firarisi saklandığı fabrikada yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan Cemil K. ile iki şüpheli, Silivri'deki bir fabrikada yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan Cemil K. ile iki şüpheli, Silivri'deki bir fabrikada yakalandı.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince, FETÖ üyeliğinden hakkında yakalama kararı verilen Cemil K'nın, Kınalı mevkisindeki akrabalarına ait fabrikada kaçak olarak çalıştığı ve bu fabrikada saklandığı istihbaratı üzerine harekete geçti.

Söz konusu fabrikaya operasyon düzenleyen polis ekipleri, zanlıyı bulamadı. Daha sonra güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, Cemil K'nın, ağabeyi Vahap K. ve eniştesi İlyas İ'nin yardımıyla çatı katındaki kömür kırma makinesinin içerisine saklandığını belirledi.

Şüpheli ve saklanmasına yardım eden iki yakını gözaltına alındı.

Eşi de Esenyurt'ta yakalandı

Cemil K'nın eşi olduğu öğrenilen ve yine FETÖ üyeliğinden aranan Kübra K. da Esenyurt'ta trafikte seyir halindeyken araba içerisinde yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir