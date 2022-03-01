FETÖ elebaşı Gülen zor günler geçiriyor: Çok küçük bir eforu taşıyamayacak kadar hastayım

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen, Türkiye'nin ABD'ye FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve üst düzey örgüt mensupları için yaptığı talepler hala karşılık bulamadı.Gülen'in yaşadığı ABD'den iadesine yönelik talepleri ve ABD hükümetinin bu konudaki isteksizliği, iki ülke ilişkilerinde önemli bir gündem maddesini oluşturuyor.

HASTA OLDUĞUNU KABUL ETTİ

15 Temmuz darbe girişiminin bir numaralı zanlısı, Fethullahçı Terör Örgütü elebaşısı Fetullah Gülen, rahatsızlandığı yönünde çıkan haberlere yayınladığı video ile yanıt verdi. İddiaları doğrulayan Gülen, yayınladığı videoda "Çok küçük bir eforu taşıyamayacak kadar hastayım" ifadelerini kullandı.

EFOR VE EFOR TESTİ NEDİR?

Efor Testi, kişiye belli kriterlere uygun şekilde egzersiz yaptırılarak kalp iş yükünün arttırılması ve bu yüklenme esnasında kalp kasının beslenmesinde yetersizliğe yol açabilecek bir kalp damar hastalığının olup olmadığının araştırılmasıdır.