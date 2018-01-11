Fetö'den Yargılanan Afyonkarahisar Eski Başsavcısına 7 Yıl 5 Ay Hapis

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edilen ve tutuklanarak meslekten ihraç edilen Afyonkarahisar Başsavcısı Adem Yazar, 7 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan ve meslekten ihraç edilen Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Adem Yazar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açıldı. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasına tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile görüntülü olarak katılan Adem Yazar hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edilen Adem Yazar, mahkemenin oy birliğiyle "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi. - SAMSUN