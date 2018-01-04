Fetö'den Tutuklu İş Adamına Ev Hapsi Şartıyla Tahliye

FETÖ'den tutuklu iş adamı Cahit Nakıboğlu, sağlık sorunlarından dolayı ev hapsi şartı ile tahliye edildi.



Gaziantep'te Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) "para kasası" olduğu iddia edilen Naksan Holding'e yönelik açılan davada 21 sanık ile birlikte yargılanan Naksan Holding eski Yönetim Kulu Başkanı Cahit Nakıboğlu, sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi şartı ile tahliye edildi.



8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, "Silahlı terör örgütü yönetme, terörizmin finansmanı hakkında kanuna muhalefet, suç gelirlerinin önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından cezalandırılması talep edilen ve tutuklu bulunan Nakıboğlu, dava sürecinde sağlık sorunları ile gündeme gelmişti. Geçtiğimiz haftalarda da cezaevinde sağlık sorunları yaşayan Nakıboğlu, kaldırıldığı hastanede anjiyo olmuştu. Anjiyonun ardından tekrar cezaevine götürülen Nakıboğlu'nın avukatları, aldığı rapor ile 8. Ağır Ceza Mahkemesine başvurarak, tahliyesini talep etti.



Kalpte bir damar yüzde 100 diğeri yüzde 70 ve diğer ikisi de yüzde 50 tıkalı çıktığı, aynı zamanda beyine giden ana damar karotiste yüzde 90 tıkalı yüksek felç ve kalp krizi riski yönünde raporu bulunan Nakıboğlu'nun raporu, mahkeme heyeti tarafından değerlendirilerek, cezaevi koşullarında kalmasının sağlığı açısından risk teşkil ettiğine karar verildi.



Nakıboğlu, ev hapsi şartıyla tahliye etti. - GAZİANTEP