FETÖ'DEN TUTUKLU ESKİ İSTANBUL TEM MÜDÜRÜ ÖMER KÖSE'NİN EŞİ SEMRA KÖSE GÖZALTINA ALINDI
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FETÖ'DEN TUTUKLU ESKİ İSTANBUL TEM MÜDÜRÜ ÖMER KÖSE'NİN EŞİ SEMRA KÖSE GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Terörle Mücadele Şubesi eski Müdürü ve FETÖPDY Silahlı Terör Örgütü'nden tutuklu olan Ömer Köse'nin eşi, Semra Köse gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şubesi eski Müdürü ve FETÖPDY Silahlı Terör Örgütü'nden tutuklu olan Ömer Köse'nin eşi, Semra Köse gözaltına alındı. Köse, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖPDY Silahlı Terör Örgütü'nden firari kişilere yönelik çalışma yaptı. 24 Ağustos Salı günü Ümraniye'de eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürü ve FETÖ'den tutuklanan Ömer Köse'nin eşi Semra Köse gözaltına alındı. Bylock kullanıcısı olan ve bu sebeple aranması bulunan Köse'nin, 2015 yılına ait Bylock yazışmalarında FETÖPDY örgüt lideri Fetulah Gülen'in konuşmalarının gruplarda örgütsel motivasyonu artırmak ve örgütsel kopmaların önüne geçmek adına paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi. Yine Köse'nin 2015 yılında örgüte yönelik gerçekleştirilen operasyonları itibarsızlaştırmak adına operasyonları eleştiren yazışmalar yaptığı da belirlendi. Şüpheli Semra Köse, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

FETÖ'DEN TUTUKLU ESKİ İSTANBUL TEM MÜDÜRÜ ÖMER KÖSE'NİN EŞİ SEMRA KÖSE GÖZALTINA ALINDI
FETÖ'DEN TUTUKLU ESKİ İSTANBUL TEM MÜDÜRÜ ÖMER KÖSE'NİN EŞİ SEMRA KÖSE GÖZALTINA ALINDI
FETÖ'DEN TUTUKLU ESKİ İSTANBUL TEM MÜDÜRÜ ÖMER KÖSE'NİN EŞİ SEMRA KÖSE GÖZALTINA ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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FETÖ'DEN TUTUKLU ESKİ İSTANBUL TEM MÜDÜRÜ ÖMER KÖSE'NİN EŞİ SEMRA KÖSE GÖZALTINA ALINDI - Haberler
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