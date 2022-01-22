FETÖ'den gözaltına alınan DEVA Partisi İl Başkanı tutuklandı - Haberler
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FETÖ'den gözaltına alınan DEVA Partisi İl Başkanı tutuklandı

FETÖ'den gözaltına alınan DEVA Partisi İl Başkanı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Taşköprü ilçesinde "FETÖ/PDY terör örgütünün finansmanı ve yeniden yapılanmasını önlemek" amacıyla başlatılan operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si dün Taşköprü Adliyesi'ne sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı, N.S., H.K., M.F.K., F.K. ve A.Ş. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüphelinin de gözaltı süreci devam ediyor. - KASTAMONU

FETÖ'den gözaltına alınan DEVA Partisi İl Başkanı tutuklandı

FETÖ'den gözaltına alınan DEVA Partisi İl Başkanı tutuklandı

FETÖ'den gözaltına alınan DEVA Partisi İl Başkanı tutuklandı

FETÖ'den gözaltına alınan DEVA Partisi İl Başkanı tutuklandı

FETÖ'den gözaltına alınan DEVA Partisi İl Başkanı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Fetullahçı Terör Örgütü, Deva Partisi, Kastamonu, Terör, 3. Sayfa, Haber

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