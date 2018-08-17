Fetö Davalarına Bakan Hakim, Komisyon Başkanı Oldu

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik, önemli çatı davalarının görüldüğü 7. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ercan Kumhak, HSK tarafından Adalet Komisyonu Başkanlığına atandı.

Gaziantep'te FETÖ/PDY yönelik davaların ilk kez görüldüğü, Kumhak başkanlığındaki 7. Ağır Ceza Mahkemesince, 188 sanıklı emniyet yapılanması, 155 sanıklı milli eğitim yapılanması ve 88 sanıklı akademi yapılanması gibi önemli çatı davaları görüldü.

Kumhak, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İslahiye ilçesinde konuşlu 106. Topçu Alay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 9 eski askerin, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı davaya da başkanlık yaptı.

Başkan Kumhak, daha önceki görev yeri olan Tarsus'ta kamuoyunda "Özgecan cinayeti" olarak bilinen Özgecan Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis ve çeşitli cezalar veren heyete de başkanlık yapmıştı.