Fetö'cü Komutanlara Müebbet

KARS'ta, FETÖ/PDY'nin darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak haklarında dava açılan eski binbaşı Serkan Akanoğlu ve üsteğmen Kadir Özcan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Aynı davada 20 sanık ise beraat etti.



Kars 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, FETÖ'nün darbe girişimi döneminde 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı 2. Mekanize Piyade Taburu'nda görevli olan ve tutuklandıktan sonra meslekten ihraç edilen sanıklar eski binbaşı Serkan Akanoğlu, yüzbaşı Sinan Karademir, üsteğmen Kadir Özcan, astsubay Seçkin Çakmakçı, uzman çavuş Atilla Civelek ile tutuksuz yargılanan 19 askeri personel katıldı. Savunmasını yapan eski binbaşı Serkan Akanoğlu, "Harun yarbaya 'biz burada ne yapıyoruz' dedim, 'internette meclis bombalanıyor asker, askere ateş ediyor, tugay komutanı geri çekilme konusunda birşey söylemiyor mu?' diye sordum. O da bana 'emir aldık, emre itaatsizlik mi edelim, internetteki haberlere ço dta inanmamak lazım, yine bir görüşeyim' dedi. Kavşakta bulunan GZPT'ye kışlaya dönmeleri talimatını verdim. Burada bir asker kaybolmuştu, onu bulmak için vatandaşların arasına girdim ancak bulamadım. Geri döndüğümüzde Yarbay Nihat Uçan giriş yapan tüm araçları geri döndürmeye 'görevinizin başına gidin' diyordu. Kışlaya geri döndükten sonra mesajlar geliyordu kaale almadım. Verilen emirleri uygulamadım tahliyemi istiyorum" dedi. Diğer sanıklar da haklarındaki iddiaları reddederek beraat talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti, eski binbaşı Serkan Akanoğlu ile üsteğmen Kadir Özcan'ı 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan müebbet hapis cezasına mahkum etti. Heyet aynı suçtan yargılanan Sinan Karademir'e 18 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Tutuklu sanık Seçkin Çakmakçı ise 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'görevini kötüye kullanma' suçundan toplamda 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti tutuklu yargılanan uzman çavuş Atilla Civelek ile tutuksuz yargılanan 19 sanığın da beraatini kararlaştırdı. - Kars