FETÖ'cü Hainin Telefonunun İlk Kez Pensilvanya'da Kullanıldığı Ortaya Çıktı!

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini Akıncı Üssü'nde yöneten sivil sorumlularından Hakan Çiçek'in, telefon hattının ilk kez Pensilvanya'da kullanıldığı ortaya çıktı.

DARBE TOPLANTILARINA KATILMIŞ

Telefonun konum bilgilerinde Çiçek'in, darbe girişiminden 4 ay önce örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in yaşadığı çiftlikte bulunduğu ve darbe toplantılarına katıldığı belirlendi. Darbe girişiminin ardından soruşturmanın merkezi olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, darbecilerden ele geçirilen dijital dokümanların incelenmesi için 12 kişilik özel ekip kuruldu. Bu ekibin çalışmaları sonucu Akıncı Üssü çevresindeki arazide bulunan, örgütün sivil sorumlularından Kemal Batmaz ile Hakan Çiçek'e ait olduğu belirlenen cep telefonlarında, darbe girişiminin emir ve talimatının FETÖ elebaşı Gülen tarafından verildiğine yönelik delillere ulaşılmıştı. Bu kayıtlarda Çiçek'in, 'Eczacı Abdi' kod adlı firari örgüt üyesi Abdullah Bayram ve telefonunda 'Hkn Ada Avukat' olarak kaydedilmiş olan firari örgüt üyesi Hakan Serbest aracılığıyla Gülen'le, cep telefonundan çeşitli programlarla bağlantı kurduğu belirlenmişti.

KONUM BİLGİSİ PENSİLVANYA'DA OLDUĞUNU BELİRLEDİ

Savcılık, Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde Akıncı Üssü davasında yargılanan Hakan Çiçek'in, kullandığı telefon hattının 7 Mart 2016 yılında aktive edildiği belirledi. Çiçek'in telefonunun incelemesi sonucu oluşturulan raporda, "03.07.2016 tarihinde saat 00.02.36'da ve diğeri aynı gün 00.02.35'de ABD ülkesi Pensilvanya eyaletinde terör örgütünün merkezi olarak kullanılan ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile merkez komitenin barındığı binaya ait koordinatlar olduğu, yine o anda çekilen fotoğraf ve video dosyalarının da aynı yeri gösteren koordinatlarla eşleşerek kaydedildiği tespit edilmiştir. Buradan da sanığın ele geçirilen cep telefonu ilk olarak ABD ülkesi Pensilvanya eyaletinde terör örgütünün merkezi olarak kullanılan ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile merkez komitenin barındığı çiftlik evinde aktive edildiği anlaşılmıştır" tespitine yer verildi.

DARBE GİRİŞİMİNDEN ÖNCE 'MASAL KAFE'DE

Telefon incelemesinde Çiçek'in, 25 Haziran 2016'da örgüt üyelerinin sık sık gittiği Pensilvanya'daki 'Masal Kafe' adlı yerde olduğu belirlendi. Raporda, Çiçek'in ABD'de bulunduğu farklı yerler ve ABD'ye giderken kullandığı Atatürk Havalimanı'ndan da koordinat bilgileri yer aldı. Savcılık, elde edilen bu bilgileri, Çiçek'in yargılandığı Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Çiçek, mahkemede verdiği ifadesinde darbe girişimi ile ilişkisi olmadığını, 15 Temmuz günü Akıncı Üssü'ne, sahibi olduğu okula öğrenci bulmak için gittiğini söylemişti.