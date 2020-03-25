"FETÖ borsası"nda mütalaa verildi
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Eyüp Ensar, Bursa, 3. Sayfa

"FETÖ borsası"nda mütalaa verildi

"FETÖ borsası"nda mütalaa verildi Bursa'da FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklananları tahliye vaadiyle dolandıran sanıklar için savcı mütalaasını verdi.

25.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:56
'FETÖ borsası'nda mütalaa verildi

"FETÖ borsası"nda mütalaa verildi

BURSA - Bursa'da FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklananları tahliye vaadiyle dolandıran sanıklar için savcı mütalaasını verdi. "FETÖ borsası" çetesinin ele başı Eyüp Ensar Çelik hakkında 21 yıldan 70 yıla kadar hapis talep edildi.

FETÖ borsası çetesine yönelik yapılan operasyonda Bursa, Manisa, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Diyarbakır, Şanlıurfa, Konya, İzmir ve Eskişehir'de, Eyüp Ensar Çelik'in de aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Eyüp Ensar Çelik, Bayram Ö., Metin İ. ve Yücel Y. tutuklanırken, 4 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bursa 6'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'suç örgütü kurmak' ve 'dolandırıcılık' suçlarından haklarında açılan davada Eyüp Ensar Çelik'in dışındaki diğer sanıklar tahliye edildi. Diğer sanıkların serbest bırakılmasından 8 ay sonra Çelik de serbest bırakıldı. Çelik, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden tutuklanırken, sanıkların yargılanmalarına devam edildi.

Duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katılan Çelik hakkında savcı mütalaasını verdi. Savcı, 23 sayfalık mütalaasında, Çelik'e 7 müştekiye karşı dolandırıcılık suçundan 21 yıldan 70 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi. 'Suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, örgüt üyesi olmak' suçlarından ise beraatini talep etti.

Ayrıca savcı sanıklar Onur Özge T. ve Bayram Ö.'ye 'dolandırıcılık' suçundan 9 yıldan 30 yıla kadar, Yavuz A., Metin İ. ve Hamza Ö.'ye de aynı suçtan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi. Savcı, bütün sanıkların 'suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, örgüt üyesi olmak' suçundan beraatlerini talep etti. Mahkeme, Çelik'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

'FETÖ borsası'nda mütalaa verildi

Kaynak: İHA

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"FETÖ borsası"nda mütalaa verildi

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