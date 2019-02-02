Fetih Temalı Resim Ve Kompozisyon Yarışmasına Başvurular Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraki Kültür AŞ'nin İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte her yıl düzenlediği "İstanbul'un Fethi ve Panorama 1453 Tarih Müzesi" isimli ödüllü resim ve kompozisyon yarışmasına başvurular başladı.

Öğrenciler, İstanbul'un fethinin üç boyutlu tasvir edildiği Panorama 1453 Tarih Müzesi'ni gezerek, duygu ve düşüncelerini hikaye, deneme ya da resim diliyle ifade edecekler. İstanbul'un tüm ilçelerinden lise öğrencilerinin kompozisyon, ortaokul öğrencilerinin resim branşlarında katılabilecekleri yarışmaya başvurular 19 Nisan 2019 tarihinde sona erecek.

Eserler nasıl hazırlanacak?

Kompozisyon dalında eserler, Türkçenin dilbilgisi ve imlâ kurallarına uygun, A4 kâğıdı boyutunda en fazla 2 sayfa ve Times New Roman karakteriyle 12 punto büyüklüğünde yazılacak. Bilgisayar çıktısı olarak teslim edilecek olan eserlere öğrenci adı, soyadı, sınıfı, okulunun adı ve irtibat bilgileri eklenecek. Resimler 35 x 50 resim kağıdına çizilecek. Karakalem, sulu boya ve pastel boya ile yapılan tüm resimler yarışmaya kabul edilecek. Her iki dalda da yarışmaya katılacak olan eserlerin hiçbir yerde tamamen veya kısmen yayımlanmamış, herhangi bir yarışmada dereceye girmemiş olması, bir eserden alıntı veya kopya olmaması gerekiyor.

Yarışma için başvurular, öğrenim görülen okula ya da Panorama 1453 Tarih Müzesinin, Merkezefendi Mahallesi, Topkapı Kültür Parkı, Topkapı - Zeytinburnu/ İstanbul adresine elden veya posta ile teslim edilmesi gerekiyor.

Para ödülü ve çeşitli hediyeler verilecek

Yarışmada dereceye girecek eserlerin seçimi, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraki Kültür A.Ş Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen komisyon tarafından yapılacak.

Yarışmada her iki branşta birincilere 3.000 TL, ikincilere 2.000 TL ve üçüncülere 1.000 TL ödül verilecek. Yarışmada 5 öğrenci de mansiyon kazanacak. Mansiyon almaya hak kazananlara Kültür AŞ Yayınları "İstanbul'un 100'leri" serisinden 5'er kitap, Fetih Oyunu, İstanbul Şarkıları CD'si ve Fetih Armağanı Kupa Bardağı takdim edilecek. Katılımcı her okula da birer tablo hediye edilecek.

Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen resim ve kompozisyon yarışmasının başvuruları 19 Nisan 2019'da sona erecek. Yarışmanın sonuçları 17 Mayıs 2019 tarihinde açıklanacak.

Kaynak: Bültenler