Fetih Müzesi Metin Kıratlı'yı büyüledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fetih Müzesi Metin Kıratlı'yı büyüledi

Bursa'da bir dizi ziyaretlerde bulunan Cumhurbaşkanlığı İdari ve Mali İşler Başkanı Metin Kıratlı, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdi.

Fetih Müzesi Metin Kıratlı'yı büyüledi
24.08.2020 12:22 | Son Güncelleme: 24.08.2020 12:25

Kıratlı, dünyanın en etkileyici eserlerinden biri olan Fetih Müzesi'ni şehre kazandırdığı için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı tebrik etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Cumhurbaşkanlığı İdari ve Mali İşler Başkanı Metin Kıratlı ile Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde ağırladı. Yeşil bina konseptinde inşa edilen müze hakkında misafirlerine bilgiler veren Başkan Dündar, "Fetih Müzesi, iç içe geçmiş iki ayrı bina olarak inşa edildi. 42 metre açıklığıyla dünyanın en büyük kubbesine oturtmuş olduğumuz 6 ayak ise Bursa'daki metfun 6 padişahı simgeliyor. Panorama 1326 Bursa'da, savaşın yanı sıra Osmanlı'nın tüm dünyada barış ve huzuru hakim kılma felsefesi anlatılıyor. Aynı zamanda müzemizin namı, kendine özgü mimari yapısı ve sanatsal özellikleriyle Bursa sınırlarını aşıyor. Hizmete açıldığı günden bu yana 121 farklı ülkeden 800 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladık. Burası bir müzenin ötesinde kültür merkezi olarak da faaliyet gösteriyor" dedi.

Müzedeki çiniler hakkında da Kıratlı ve Canbolat'a bilgiler veren Başkan Dündar, daha sonra misafirlerine Osmanlı döneminin önemli olaylarının resmedildiği kronolojik sergi salonunu gezdirdi. Burada bulunan 16 tabloyu detaylı bir şekilde inceleyen Metin Kıratlı, adeta 694 yıl öncesinin Bursa'sına tanıklık ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İdari ve Mali İşler Başkanı Metin Kıratlı ile Bursa Valisi Yakup Canbolat, 3 boyutlu panoramik resmin olduğu kubbe bölümüne çıktıklarında ise büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kıratlı, Bursa'nın 23 yıl süren kuşatma sonunda kan dökülmeden el değiştirdiği tarihi buluşma gününü tasvir eden panoramik resme hayranlıkla baktı. Son olarak Başkan Metin Kıratlı, müzenin hatıra defterini imzaladı. Başkan Mustafa Dündar ise Kıratlı'ya ziyaret anısına Osman Gazi heykeli hediye etti.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi Cinsellik
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit Politika
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit
İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor Güncel
İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi Magazin
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor Güncel
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Muhtarla yeni taşınan köylülerin arasındakiler 'Entel köy Efe köye karşı' filmini aratmadı Güncel
Muhtarla yeni taşınan köylülerin arasındakiler 'Entel köy Efe köye karşı' filmini aratmadı
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
FOX TV, Fatih Portakal'ın kanaldan ayrıldığını doğruladı
FOX TV, Fatih Portakal'ın kanaldan ayrıldığını doğruladı
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı
Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim
Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim
Kıvılcım Ural, maske takmayan eşi Kaan Tangöze'yle kavga edip Bodrum'dan İstanbul'a döndü
Kıvılcım Ural, maske takmayan eşi Kaan Tangöze'yle kavga edip Bodrum'dan İstanbul'a döndü
Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemel 4 isim var
Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemel 4 isim var
En çok vakaya sahip olan 5 ilden biri olan Şanlıurfa'da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi
En çok vakaya sahip olan 5 ilden biri olan Şanlıurfa'da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi
Trump, koronavirüste ölüm oranını yüzde 35 azaltan plazma tedavisini duyurdu
Trump, koronavirüste ölüm oranını yüzde 35 azaltan plazma tedavisini duyurdu
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde korona tedbirleri var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde korona tedbirleri var
Adana Kasaplar Odası Başkanı'ndan vatandaşa hazır kıyma uyarısı: Tavuğun atık kısımlarından elde ediyorlar
Adana Kasaplar Odası Başkanı'ndan vatandaşa hazır kıyma uyarısı: Tavuğun atık kısımlarından elde ediyorlar
Spor Yazarı Mehmet Demirkol, beIN Sports'tan ayrıldığını duyurdu
Spor Yazarı Mehmet Demirkol, beIN Sports'tan ayrıldığını duyurdu
Uçuk fiyatlarıyla dikkat çeken sosyetik mekandaki maske kavgasında yumruklar havada uçuştu
Uçuk fiyatlarıyla dikkat çeken sosyetik mekandaki maske kavgasında yumruklar havada uçuştu
Felaket bölgesindeki Soylu, bir yanlışı düzeltti: Giresun'da hayatını kaybedenlerin sayısı 7
Felaket bölgesindeki Soylu, bir yanlışı düzeltti: Giresun'da hayatını kaybedenlerin sayısı 7
Sevgilisinin ittiği arabayı düz kontak yaparak kaçırdı
Sevgilisinin ittiği arabayı düz kontak yaparak kaçırdı
Erdoğan'ın hocası anlattı: Zekasıyla, boyuyla, posuyla öne çıkan bir öğrenciydi
Erdoğan'ın hocası anlattı: Zekasıyla, boyuyla, posuyla öne çıkan bir öğrenciydi
Giresun'daki sel felaketinin ardından şehirdeki yollar büyük ölçüde tahrip oldu
Giresun'daki sel felaketinin ardından şehirdeki yollar büyük ölçüde tahrip oldu
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 460,4 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 460,4 liradan işlem görüyor
Son Dakika: MHP Genel Başkanı, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunmasını değerlendirdi
Son Dakika: MHP Genel Başkanı, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunmasını değerlendirdi
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Mardinli esnaf, hatalı basım 100 TL'yi 150 bin TL'ye satmak için teklif bekliyor
Mardinli esnaf, hatalı basım 100 TL'yi 150 bin TL'ye satmak için teklif bekliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Yaşar Güler Hulusi Akar Donald Trump Muharrem İnce
Magazin Murat Boz Şeyma Subaşı Demet Özdemir Merve Boluğur
Spor Ali Koç Fuat Çapa Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Sel Adana Bursa Kozan
Şu an buradasınız: Fetih Müzesi Metin Kıratlı'yı büyüledi - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 12:37:06. #1.14#
title