Fetih Müzesi Metin Kıratlı'yı büyüledi Bursa'da bir dizi ziyaretlerde bulunan Cumhurbaşkanlığı İdari ve Mali İşler Başkanı Metin Kıratlı, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdi.

Kıratlı, dünyanın en etkileyici eserlerinden biri olan Fetih Müzesi'ni şehre kazandırdığı için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı tebrik etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Cumhurbaşkanlığı İdari ve Mali İşler Başkanı Metin Kıratlı ile Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde ağırladı. Yeşil bina konseptinde inşa edilen müze hakkında misafirlerine bilgiler veren Başkan Dündar, "Fetih Müzesi, iç içe geçmiş iki ayrı bina olarak inşa edildi. 42 metre açıklığıyla dünyanın en büyük kubbesine oturtmuş olduğumuz 6 ayak ise Bursa'daki metfun 6 padişahı simgeliyor. Panorama 1326 Bursa'da, savaşın yanı sıra Osmanlı'nın tüm dünyada barış ve huzuru hakim kılma felsefesi anlatılıyor. Aynı zamanda müzemizin namı, kendine özgü mimari yapısı ve sanatsal özellikleriyle Bursa sınırlarını aşıyor. Hizmete açıldığı günden bu yana 121 farklı ülkeden 800 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladık. Burası bir müzenin ötesinde kültür merkezi olarak da faaliyet gösteriyor" dedi.

Müzedeki çiniler hakkında da Kıratlı ve Canbolat'a bilgiler veren Başkan Dündar, daha sonra misafirlerine Osmanlı döneminin önemli olaylarının resmedildiği kronolojik sergi salonunu gezdirdi. Burada bulunan 16 tabloyu detaylı bir şekilde inceleyen Metin Kıratlı, adeta 694 yıl öncesinin Bursa'sına tanıklık ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İdari ve Mali İşler Başkanı Metin Kıratlı ile Bursa Valisi Yakup Canbolat, 3 boyutlu panoramik resmin olduğu kubbe bölümüne çıktıklarında ise büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kıratlı, Bursa'nın 23 yıl süren kuşatma sonunda kan dökülmeden el değiştirdiği tarihi buluşma gününü tasvir eden panoramik resme hayranlıkla baktı. Son olarak Başkan Metin Kıratlı, müzenin hatıra defterini imzaladı. Başkan Mustafa Dündar ise Kıratlı'ya ziyaret anısına Osman Gazi heykeli hediye etti.

Kaynak: Bültenler