Fetih 1453 filmi oyuncuları kim? Fetih 1453 konusu ve fragmanı
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Fetih 1453 filmi oyuncuları kim? Fetih 1453 konusu ve fragmanı

İstanbul'un fethini, Ulubatlı Hasan'ın hayat hikayesi çerçevesinde kurgulayan Fetih 1453 filmi, Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkede vizyona girdi. Fragmanı dahi izlenme rekorları kıran film, vizyona girmesinden üç hafta sonra Türkiye'de tüm zamanların en çok izlenen filmi oldu. İşte, Fetih 1453 filmi hakkında detaylar...

Fetih 1453 filmi oyuncuları kim? Fetih 1453 konusu ve fragmanı
29.05.2020 10:57 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:02

Başrollerinde, Fatih Sultan Mehmet karakterine can veren Devrim Evin ile Ulubatlı Hasan'ı canlandıran İbrahim Çelikkol'un yer aldığı Fetih 1453, 16 Şubat 2012 tarihinde vizyona girdi. Faruk Aksoy yönetmenliğinde çekilen projenin senaryosunu da Atilla Engin kaleme aldı. Yapımcılığını Faruk Aksoy ile birlikte Servet Aksoy ve Ayşe Germen yürüttü.

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FETİH 1453 OYUNCULARI

Türkiye'nin, tarihi ve kahramanlık hikayesini başarılı şekilde anlatan filmler arasında bulunan Fetih 1453, ülkede 5.000.000 ve 6.000.000 seyirci barajını geçen ilk çalışma oldu. Fetih 1453 filmi oyuncu kadrosu ise şu şekilde:

II. Mehmed (Devrim Evin/Ege Uslu)

Ulubatlı Hasan (İbrahim Çelikkol)

Era (Dilek Serbest/Algun Molla)

Konstantinos (Recep Aktuğ)

Giovanni Giustiniani (Cengiz Coşkun)

Çandarlı Halil Paşa (Erden Alkan)

Loukas Notaras (Naci Adıgüzel)

Urban (Erdoğan Aydemir)

II. Murat (İlker Kurt)

Zağanos Paşa (Sedat Mert)

Akşemsettin (Raif Hikmet Çam)

Molla Hüsrev (Namık Kemal Yiğittürk)

Molla Gürani (Öner As)

Şahabettin Paşa (Mustafa Atilla Kunt)

Saruca Paşa (Özcan Alişer)

İshak Paşa (Yılmaz Babatürk)

İsa Paşa (Murat Sezal)

Karaca Paşa (Faik Aksoy)

Baltaoğlu Süleyman Paşa (Hüseyin Santur)

Kurtçu Doğan (Halis Bayraktaroğlu)

Papa (Ali Rıza Soydan)

Kardinal Isidor (İzzet Çivril)

Papaz Genadius (Adnan Kürkçü)

Gülbahar Hatun (Şahika Koldemir)

Lağımcı Mustafa (Buminhan Dedecan)

Şehzade Orhan (Edip Tüfekçi)

Karamanoğlu İbrahim (Aslan İzmirli)

Menteşeoğlu İlyas (Adnan Zaman)

Yeniçeri Hüseyin (Yiğit Yarar).

Şehzade Bayezid (Yiğitcan Elmalı)

Fetih 1453 filmi oyuncuları kim? Fetih 1453 konusu ve fragmanı

FETİH 1453 FİLMİ KONUSU

Babası II. Murat'ın ölümü üzerine ilki yine çok küçük yaşta olmak üzere ikinci kez tahta çıkan II. Mehmet'in şimdi kafasında gerçekleştirmesi gereken öncelik Bizans İmparatorluğu'nun son toprağı olan Konstantinapolis'i Osmanlı Devleti'ne katmaktır. Bu uğurda ne yapılması gerekiyorsa genç padişah hiçbirinden feragat etmeden yapacaktır. Aynı zamanda Hz. Muhammed (s.a.v)'in müjdelediği komutan olmak istemektedir.

Fetih 1453 filmi oyuncuları kim? Fetih 1453 konusu ve fragmanı

Osmanlı Devleti'ne çağ atlatarak imparatorluğa taşıyan Fatih Sultan Mehmet'in 1451 yılında henüz İstanbul'u alma planları yaptığı dönemden başlayan film, şimdiye kadar çekilmiş en büyük tarihi-kahramanlık projesi olma iddiasına da sahiptir.

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