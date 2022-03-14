Feti Yıldız kimdir? Feti Yıldız kaç yaşında, nereli?

Feti Yıldız kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. MHP 13. Kurultayı'nda öne çıkan isimlerden olan Yıldız hakkında araştırılan soruların yanıtını sizin için derledik... Peki, Feti Yıldız kimdir? MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız nereli ve kaç yaşında? İşte, Feti Yıldız'ın hayatı ve biyografisi

FETİ YILDIZ KİMDİR?

Feti Yıldız, 1953 tarihinde doğmuştur. Siyasetçi olan Yıldız, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir. 1980 öncesi Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı görevini yürütmüştür. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı olarak görev yapmıştı. 2018 yılı itibarıyla MHP Hukuk İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır. 27. dönem İstanbul milletvekilidir. Orta düzeyde Fransızca bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

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