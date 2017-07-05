Fethiyespor Kaleci Cihan'a İmza Attırdı
SPOR Toto 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor, Niğde Belediyespor'un kalecisi Cihan Şentürk'le anlaştı.
SPOR Toto 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor, Niğde Belediyespor'un kalecisi Cihan Şentürk'le anlaştı. 28 yaşındaki file bekçisi, 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Çaykur Rizespor'da profesyonel olan Cihan, daha sonra Akhisar Belediyespor, Fatih Karagümrük, Ümraniyespor ve Maltepe'de oynadı. Son 4 sezonda Niğde ekibinde görev alan tecrübeli eldiven, şampiyonluk yaşamak için Fethiye'ye geldiğini söyledi.
Öte yandan Fethiyespor'un, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan sol bek Sinan Morgil'le de el sıkıştığı öğrenildi.
- Fethiye