Fethiyespor Kaleci Cihan'a İmza Attırdı

SPOR Toto 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor, Niğde Belediyespor'un kalecisi Cihan Şentürk'le anlaştı. 28 yaşındaki file bekçisi, 2 yıllık sözleşme imzaladı.



Çaykur Rizespor'da profesyonel olan Cihan, daha sonra Akhisar Belediyespor, Fatih Karagümrük, Ümraniyespor ve Maltepe'de oynadı. Son 4 sezonda Niğde ekibinde görev alan tecrübeli eldiven, şampiyonluk yaşamak için Fethiye'ye geldiğini söyledi.



Öte yandan Fethiyespor'un, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan sol bek Sinan Morgil'le de el sıkıştığı öğrenildi.



- Fethiye