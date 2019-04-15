Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde Bulunan Dünyaca Ünlü Babadağ'ın 1200 Metre Yüksekliğindeki...

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde Bulunan Dünyaca Ünlü Babadağ'ın 1200 Metre Yüksekliğindeki...

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan dünyaca ünlü Babadağ'ın 1200 metre yüksekliğindeki bölgesinden atlayış yapan yamaç paraşütü pilotu ve yanındaki bir kişi meydana gelen kazada hayatını kaybetti.

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde Bulunan Dünyaca Ünlü Babadağ'ın 1200 Metre Yüksekliğindeki...

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan dünyaca ünlü Babadağ'ın 1200 metre yüksekliğindeki bölgesinden atlayış yapan yamaç paraşütü pilotu ve yanındaki bir kişi meydana gelen kazada hayatını kaybetti. AKUT ve itfaiye ekipleri tarafından cesetlere ulaşılmaya çalışılıyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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