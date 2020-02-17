Fethiye'de otomobil alev topuna döndü
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Fethiye'de otomobil alev topuna döndü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

17.02.2020 00:02 | Son Güncelleme: 17.02.2020 00:03
Fethiye'de otomobil alev topuna döndü

'nın ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Kesikkapı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde Selçuk A. idaresindeki 48 L 3726 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edip araçtan inen sürücü, olaydan yara almadan kurtuldu. Yangının verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama riski bulunan araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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