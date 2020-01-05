Fethiye'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - MUĞLA
Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kadir Yaman idaresindeki 51 BG 583 plakalı otomobil, Taşyaka Mahallesi Sanayi Sitesi'nde, İlkay Girgin yönetimindeki 48 F 5469 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobiller, sanayideki bir iş yerinin direğine çarparak durabildi.
Kazada yaralanan Yaman ve Girgin, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.