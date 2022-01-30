Fethiye'de horoz dövüşü operasyonu: 8 kişi yakalandı - Haberler
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Fethiye'de horoz dövüşü operasyonu: 8 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Fethiye'de horoz dövüşü operasyonu: 8 kişi yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda horoz dövüştüren 8 kişi yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda horoz dövüştüren 8 kişi yakalandı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Çamköy Mahallesi'ndeki bir çadırda horoz dövüştürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, horoz dövüşünün yapıldığı yeri tespit ederek, operasyon düzenledi. Bir çadır içerisinde horozlarını dövüştüren 8 kişiye Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı. Dövüştürülen 11 horoza ise polis ekiplerince el konuldu. - MUĞLA

Fethiye'de horoz dövüşü operasyonu: 8 kişi yakalandı

Fethiye'de horoz dövüşü operasyonu: 8 kişi yakalandı

Fethiye'de horoz dövüşü operasyonu: 8 kişi yakalandı

Fethiye'de horoz dövüşü operasyonu: 8 kişi yakalandı

Fethiye'de horoz dövüşü operasyonu: 8 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Hisarcık, Fethiye, Polis, Muğla, 3. Sayfa, Haber

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