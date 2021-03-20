Feshedilmek ne demek? Feshetmek nedir?
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Feshedilmek ne demek? Feshetmek nedir?

20.03.2021 17:37 | Son Güncelleme: 20.03.2021 18:00
Feshedilmek ne demek? Feshetmek nedir?

En güncel gelişmelerden olan İstanbul Sözleşmesinin feshedilmesi üzerine, insanlar "feshe etmek, feshedilmek" kelimesinin ne anlama geldiğini araştırmaya başladılar. Günlük hayatımızda da aslında sıkça duyduğumuz ve kullandığımız "fesh etmek" kelimesinin anlamını sizin için derledik. Feshedilmek ne demek? Feshetmek nedir? Detaylar haberimizde!

En güncel gelişmelerden olan İstanbul Sözleşmesinin feshedilmesi üzerine, insanlar "feshe etmek, feshedilmek" kelimesinin ne anlama geldiğini araştırmaya başladılar. Günlük hayatımızda da aslında sıkça duyduğumuz ve kullandığımız "fesh etmek" kelimesinin anlamını sizin için derledik. Feshedilmek ne demek? Feshetmek nedir? Detaylar haberimizde!

FESHEDİLMEK NE DEMEK? FESHETMEK NEDİR?

Arapça dilinden Türkçeye geçen feshedilmek kelimesinin anlamı TDK'ye göre "dağıtılmak, kapatılmak, faaliyetten menedilmek" tir.

En son yaşanan gelişmelerden olan İstanbul Sözleşmesinin feshedilmesi üzerine vatandaşların "feshedilmek" kelimesinin anlamını merak ettiler. Kelimenin anlamını bilmeyenler haberimizi okuyup konu üzerine verdiğimiz örnek ile daha iyi kavrayabilirler.

Feshedilmek demek, bir faaliyetten menedilmek, dağıtılmaktır. Bir sona ermişlik vardır. Örnek cümle olarak;

-İstanbul Sözleşmesi 20 Mart Cumartesi günü Cumhurbaşkanının aldığı karar ile feshedildi.

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