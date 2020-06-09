Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ'dan flaş hamle
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Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ'dan flaş hamle

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz yıl 1 milyon 725 bin liraya satışa çıkardığı Ferrari F355 Spider F1 model aracını hala satamadı.

Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ'dan flaş hamle
09.06.2020 23:20 | Son Güncelleme: 09.06.2020 23:50

Yakışıklı oyuncu 1998 model olan Ferrari'sine alıcı bulamayınca çareyi fiyat indirimine gitmekte buldu. Galeri galeri dolaşıp alıcısını bekleyen aracın fiyatı şimdi ise 1 Milyon 575 bin lira oldu. 150 bin lira indirim yapılan araç Beşiktaş'ta bir galeride alıcısını bekliyor.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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