Feromon Nedir? Feromon Hormonu Etkisi Nedir?
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Feromon Nedir? Feromon Hormonu Etkisi Nedir?

Feromon Nedir? Feromon Hormonu Etkisi Nedir?
Hürriyet - Haberler | Magazin

Feromona mağruz kalan insanların davranışları egzantirik bir şekilde değişkenlikler gösterir. Feromanlar, vücut dışına salgılanan hormonlara verilen isimlerdir.

Feromona mağruz kalan insanların davranışları egzantirik bir şekilde değişkenlikler gösterir. Feromanlar, vücut dışına salgılanan hormonlara verilen isimlerdir.

Feromon Nedir?

Feromon, aynı türün üyeleri arasında yaşanan sosyal ilişkileri düzenleyen bir kimyasal maddeye verilen isimdir. Yunanca kökenli olan bir kelime olan Feromon "hormon taşıyan" anlamına gelir. Feromonlar, vücut dışına salgılanan hormon olarak tanımlanır.

Bu hormonun en temel görevleri arasında, bazı canlılarda eşey organlarının oluşumunu yönlendirmek, özellikle sosyal böceklerde yuva düzenini sağlamak, eşeyler arasında iletişimi sağlamak ve sosyal yaşam düzenine sahip olan canlılarda hiyerarşiyi sağlamak sayılabilir.

Feromon Hormonu Etkisi Nedir?

Feromon, dışarıya koku ile yayılan bir hormon çeşididir. Bu hormonlar, türün kendi bireylerini ayırt etmesini, düşmanları tespit etmeyi, bireyin kendi ailesini ayırt etmesini, karşıt cinsiyeti tespit etmeyi, anneyi ayırt etmeyi sağlar.

İnsanlarda bu sistemin etkisi oldukça azalmıştır. Çünkü feromonların salgılandığı ter bezlerinden (özellikle cinsel bölgedeki ve koltuk altında) salınan feromon miktarı önemli miktarda azalmıştır. Hem de burnumuzda yer alan vomeronazal organ yani feromonları algılayan organ evrimsel süreç içinde giderek önemli ölçüde körelmiştir. Ama körelmenin tam olarak tamamlanmamış olması, bu yapıların hala işlevsel olabileceğini akla getiriyor.

İnsan Feromonları

İnsan feromonları genellikle eşeysel davranışları kontrol eder. Burnun iç kısmında yer alan ve "vomeronazal organ" olarak adlandırılan bir alıcı sayesinde feromonlar kolaylıkla algılanabilir. Bu organ feromonları kolaylıkla beyne iletir. Feromon hem bir hormon ve hem de bir organdır. Feromon hormonu, aynı zamanda üremeden sorumludur. Erkek dişi feromonunun içine girdiği zaman çocuk olur.

Hayvanlarda Feromon

Yapılan araştırmalar sonucunda böceklerin yanı sıra kurbağalar, örümcekler, sürüngenler ve memelilerin de fenomon salgıladıkları tespit edildi. Kuşlarda ise fenomon olmadığı tespit edildi. En çok bilinen feromonlar uyarı feromonları, iz feromonları, eşeysel feromonlar ve uyarı feromonlarıdır.

Kaynak: Hürriyet

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