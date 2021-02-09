Fernando Muslera'nın eşi kış ayında tercih ettiği kıyafetle dikkat çekti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fernando Muslera'nın eşi kış ayında tercih ettiği kıyafetle dikkat çekti

09.02.2021 11:46 | Son Güncelleme: 09.02.2021 11:53
Fernando Muslera'nın eşi kış ayında tercih ettiği kıyafetle dikkat çekti

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, eşi Patricia Callero ve çocukları ile birlikte İstinyePark'da objektiflere yansıdı. Patricia Callero'nın kış ayında olmamıza rağmen mini etek ve tişört giymesi çevredekileri şaşırttı. İşte ayrıntılar...

Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve spor giyim mağazalarından alışveriş yapan başarılı file bekçisi çocuklarıyla ilgilenirken eşi Patricia Callero ise Lc Waikiki mağazasından alışveriş yaptı.

SEVENLERİNİ KIRMADI

Alışveriş turları sırasında yanına gelen sarı kırmızılı taraftarların fotoğraf isteğini geri çevirmeyen file bekçisi, sevenleriyle mesafeli şekilde özçekim gerçekleştirmeyi ihmal etmedi. Alışveriş turları sonrası muhabirlere poz veren Muslera ve ailesi daha sonra alışveriş merkezinden ayrıldı.& ;

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Angela Merkel Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Buse Varol Selami Şahin Hüner Coşkuner
Spor Ali Koç Mesut Özil Cüneyt Çakır Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler İzmir İstifa Fırtına Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fernando Muslera'nın eşi kış ayında tercih ettiği kıyafetle dikkat çekti - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 12:32:26. #1.16#
title