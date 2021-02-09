Fernando Muslera'nın eşi kış ayında tercih ettiği kıyafetle dikkat çekti

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, eşi Patricia Callero ve çocukları ile birlikte İstinyePark'da objektiflere yansıdı. Patricia Callero'nın kış ayında olmamıza rağmen mini etek ve tişört giymesi çevredekileri şaşırttı. İşte ayrıntılar...