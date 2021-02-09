Fernando Muslera'nın eşi kış ayında tercih ettiği kıyafetle dikkat çekti
Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, eşi Patricia Callero ve çocukları ile birlikte İstinyePark'da objektiflere yansıdı. Patricia Callero'nın kış ayında olmamıza rağmen mini etek ve tişört giymesi çevredekileri şaşırttı. İşte ayrıntılar...
Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve spor giyim mağazalarından alışveriş yapan başarılı file bekçisi çocuklarıyla ilgilenirken eşi Patricia Callero ise Lc Waikiki mağazasından alışveriş yaptı.
SEVENLERİNİ KIRMADI
Alışveriş turları sırasında yanına gelen sarı kırmızılı taraftarların fotoğraf isteğini geri çevirmeyen file bekçisi, sevenleriyle mesafeli şekilde özçekim gerçekleştirmeyi ihmal etmedi. Alışveriş turları sonrası muhabirlere poz veren Muslera ve ailesi daha sonra alışveriş merkezinden ayrıldı.& ;
Kaynak: Snob Magazin