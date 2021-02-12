Fernando Alonso'ya bisiklete binerken otomobil çarptı
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BBC

Fernando Alonso'ya bisiklete binerken otomobil çarptı

12.02.2021 07:22 | Son Güncelleme: 12.02.2021 07:26
Fernando Alonso'ya bisiklete binerken otomobil çarptı

Formula 1 pilotu Fernando Alonso'ya İsviçre'de bisiklete binerken bir otomobil çarptı.

Formula 1 pilotu Fernando Alonso'ya İsviçre'de bisiklete binerken bir otomobil çarptı.

İki defa Formula 1 dünya şampiyonu olan İspanyol Alonso'nun bilincinin açık ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Alonso'nun takımı Alpine yaptığı açıklamada ünlü pilotun cuma günü de sağlık muayenesinin devam edeceğini aktardı.

İki yıl aranın ardından bu yıl yeniden yarışlara başlayacak olan Alonso'ya yakın olan kaynaklar, BBC'ye verdikleri bilgide Lugano'daki evi yakınlarında bir otomobilin kendisine çarptığını ve çenesinde bir kırık olduğuna dair ibareler olduğunu belirtti.

Alonso'nun bu alanda bir uzmanın bulunduğu Bern şehrine gideceği belirtildi.

Bu kazanın ardından Alonso'nun gelecek ay Bahreyn'de başlayacak yeni sezona katılıp katılamayacağına dair soru işaretleri ortaya çıktı.

32 defa Grand Prix kazanan Alonso, 2018 yılında iyi bir performans göstermeyen McLaren ekibinden ayrılarak yarış dışındaki ilgi alanlarıyla uğraşacağını açıklamıştı.

Daha sonra da F1'e yarışı ve sürücülüğü sevdiği için geri döneceğini ifade eden Alonso, eski Renault takımı olan Alpine ile yarışacağını belirtmişti.

Alonso, 2015 yılında da yaralandığı için sezon başlangıcını kaçırmıştı.

BBC
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