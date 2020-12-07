Ferizli'de samanlık yangını
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Ferizli'de samanlık yangını

07.12.2020 02:11 | Son Güncelleme: 07.12.2020 02:14
Ferizli'de samanlık yangını

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde bir evin bodrum kısmındaki samanlıkta çıkan yangında hasar oluştu.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde bir evin bodrum kısmındaki samanlıkta çıkan yangında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Değirmencik Mahallesi'nde Gencer Gönül'e ait bir evin bodrum kısmında bulunan samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Gönül ailesinin komşusu Suat Karacan yangını fark edip ev sahiplerine ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerine Ferizli Belediyesi kepçesi ve su tankeri de destek verdi.

Ekiplerce söndürülen yangında samanlıkta bulunan bir traktör zarar görmeden kurtarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Samet Ulu

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