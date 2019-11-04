Ferizli Belediyesi Kasım Ayı meclis toplantısı yapıldı
Ferizli Belediyesi'nin Kasım Ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu'nun başkanlığında meclis üyeleri ve izleyici misafirlerin katılımıyla gerçekleştirildi.
Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısına; açılış konuşması, yoklama, gündem dışı konuşmaların yapılması ve meclis gündem maddelerinin okunması ile başlandı.
Gündeminin 1. maddesinde yer alan, İlçemiz Milli Eğitim Mükellefiyeti Komisyonuna Belediye Meclis Üyeleri arsasından 1 asil, 1 yedek üye seçiminin yapılması ile ilgili Ferizli Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi görüşüldü. İşaretli oylamanın yapıldığı üyelik seçiminde; asil üye olarak Hakan Demirbaş, yedek üye olarak ise Ruhi Şenol oybirliği ile seçildi.
Mutlu Bülbül görevlendirildi
Gündemin 2. maddesinde ise, 10-16 Kasım 2019 tarihleri arasında Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenecek olan 'Agritechnica Hannover 2019 Tarım ve Hayvancılık Fuarına' Ferizli Belediyesi'ni temsilen katılmak üzere görevlendirilecek meclis üyesinin ismi belirlendi. Ferizli Belediyesini temsil etmek üzere Mutlu Bülbül oybirliği ile görevlendirildi.
2 madde ile toplanılan Kasım Ayı Meclis Toplantısı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.