Ferizli Belediyesi Kasım Ayı meclis toplantısı yapıldı

04.11.2019 12:19

Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısına; açılış konuşması, yoklama, gündem dışı konuşmaların yapılması ve meclis gündem maddelerinin okunması ile başlandı.

Gündeminin 1. maddesinde yer alan, İlçemiz Milli Eğitim Mükellefiyeti Komisyonuna Belediye Meclis Üyeleri arsasından 1 asil, 1 yedek üye seçiminin yapılması ile ilgili Ferizli Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi görüşüldü. İşaretli oylamanın yapıldığı üyelik seçiminde; asil üye olarak Hakan Demirbaş, yedek üye olarak ise Ruhi Şenol oybirliği ile seçildi.

Mutlu Bülbül görevlendirildi

Gündemin 2. maddesinde ise, 10-16 Kasım 2019 tarihleri arasında Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenecek olan 'Agritechnica Hannover 2019 Tarım ve Hayvancılık Fuarına' Ferizli Belediyesi'ni temsilen katılmak üzere görevlendirilecek meclis üyesinin ismi belirlendi. Ferizli Belediyesini temsil etmek üzere Mutlu Bülbül oybirliği ile görevlendirildi.

2 madde ile toplanılan Kasım Ayı Meclis Toplantısı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Kaynak: Bültenler