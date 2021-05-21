Feriğim ne demek? Feriğim anlamı ne?
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Feriğim, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Feriğim ne demek? Feriğim anlamı ne? İşte, Feriğim kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Feriğim kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Feriğim anlamı ne? Feriğim ne demek?
FERİĞİM NE DEMEK?
ferik, -ği (I):
1. isim, halk ağzında Kümes hayvanlarının civcivlikten çıkmış yavrusu, piliç.
2. isim, halk ağzında Bir tür gevrek elma, ferik elması.
ferik, -ği (II):
Arapça feri?
1. isim, eskimiş, askerlik Tümgeneral.
2. isim, eskimiş Korgeneral.