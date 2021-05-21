Feriğim ne demek? Feriğim anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Feriğim, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Feriğim ne demek? Feriğim anlamı ne? İşte, Feriğim kelimesin anlamı!