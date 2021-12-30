Feride Hilal Akın & Sheyh Ree - İstanbul'da Aşk sözleri! 'İstanbul'da Aşk' şarkı sözleri nelerdir?
Feride Hilal Akın ve Sheyh Ree 'nin birlikte söyledikleri İstanbul'da Aşk şarkısı kısa sürede 500 bin izlenme ve 5 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Feride Hilal Akın & Sheyh Ree - İstanbul'da Aşk sözleri nelerdir? Feride Hilal Akın & Sheyh Ree - İstanbul'da Aşk şarkı sözleri haberimizde...
Feride Hilal Akın & Sheyh Ree - İstanbul'da Aşk şarkı sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz. Feride Hilal Akın & Sheyh Ree - İstanbul'da Aşk şarkı hakkında bilgiler!
İSTANBUL'DA AŞK SÖZLERİ
Pencerenin altında yine ben yalnız
Duygularla hesapta yokken
İstediğin kadar içinden bağır dedin bana seni severken
Her kavgada bin bir yara
Hepsi yalan hep mi bana
Yok mu daha iyi bir numaran
Beni arama dönmem daha
Duyguların sahte oldu bana müsade
Bırakmadınki bende ne sabır ne irade
Aldığın o kalbi hadi geri ver iade
Sen zalip prenses ben tek ayak piyade
*****
İstanbulda aşkı tattım
Hem dert hem mutluluk kattı
Bitti artık yırtıp attım
Ben ben ben ben(2x)
*****
Aldığın bütün güller soldu ders oldu bana
Baktığım an o gözler doldu derd oldu sana
Yine yine yüreğimde
Ola bilir duygular var
İstemiyorum da görmek
Şimdi git ve bensiz yaşa
*****
Nakarat(3x)
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