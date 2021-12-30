Feride Hilal Akın & Sheyh Ree - İstanbul'da Aşk sözleri! 'İstanbul'da Aşk' şarkı sözleri nelerdir?

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İSTANBUL'DA AŞK SÖZLERİ

Pencerenin altında yine ben yalnız

Duygularla hesapta yokken

İstediğin kadar içinden bağır dedin bana seni severken

Her kavgada bin bir yara

Hepsi yalan hep mi bana

Yok mu daha iyi bir numaran

Beni arama dönmem daha

Duyguların sahte oldu bana müsade

Bırakmadınki bende ne sabır ne irade

Aldığın o kalbi hadi geri ver iade

Sen zalip prenses ben tek ayak piyade

*****

İstanbulda aşkı tattım

Hem dert hem mutluluk kattı

Bitti artık yırtıp attım

Ben ben ben ben(2x)

*****

Aldığın bütün güller soldu ders oldu bana

Baktığım an o gözler doldu derd oldu sana

Yine yine yüreğimde

Ola bilir duygular var

İstemiyorum da görmek

Şimdi git ve bensiz yaşa

*****

Nakarat(3x)

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