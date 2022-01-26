Feribot seferleri iptal mi? 26 Ocak İDO, BUDO seferleri iptal mi? Vapur seferleri var mı?

Feribot seferleri iptal mi? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle feribot seferlerinde aksamalar meydana gelmişti. Peki, bugün feribot çalışacak mı, İDO-BUDO iptal mi? Vapur seferleri var mı?

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İdo feribot seferleri iptal mi edildi, BUDO feribot çalışacak mı? Hava koşullarının elverişsiz olmasından kaynaklı olarak deniz, kara ve hava ulaşım araçlarında aksamalar yaşanıyor. İDO ve BUDO feribot seferleri iptal edilmişti. İşte, iptal edilen feribot seferleri listesi...

İDO İPTAL OLAN SEFERLER

Bursa-Kadıköy Varış: 18:00 19:45

26/01/2022 Sefer İptali Deniz Otobüsü

Bursa-Yenikapı Varış: 18:00 19:35

26/01/2022 Sefer İptali Feribot

Pendik-Yalova Varış: 18:00 18:45

26/01/2022 Sefer İptali Hızlı Arabalı Vapur

BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız, Yoğun tipi sebebiyle seferlerimizde aksamalar ve iptaller yaşanabilir. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

BUDO İPTAL OLAN SEFERLER

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