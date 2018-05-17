Ferhat Tunç Vazgeçmiyor! HDP'den Aday Adayı Oldu
Sanatçı Ferhat Tunç, Halkların Demokratik Partisi'nden milletvekili aday adayı oldu. Konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulunan Tunç, "Meclis'te görüşmek üzere'' dedi.
Şarkıcı Ferhat Tunç, 24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi HDP'den milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu.
TWITTER'DAN PAYLAŞTI
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ferhat Tunç, "HDP 3. bölgeden milletvekiliği için aday adaylığı başvurusunda bulundum. Partimizin yetkili organlarının onayı halinde, daha çok sesimin çıkacağını düşündüğüm Meclis'te görüşmek üzere'' dedi.
DAHA ÖNCE DE ADAY OLMUŞTU
Fethat Tunç, daha önceki seçimlerde de birçok kez aday adayı olmuş, ancak tercih edilmemişti.
İşte Ferhat Tunç'un o paylaşımı;
YORUMLAR (41)
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Hiçbir bireyi ötekileştirmeyin cezasını çekiyoruz daha da mı çekelim.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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HDP BU SEFER YÜZDE 15 ALIR HAYIN KÜRT OLMASA ALACAĞI OY YÜZDE 55 OLUR ONDAN SONRA SİZİ YÖNETİR HEMDE ADAM GİBİCevap Yaz 8 8 Yayından Kaldır
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Dersimin yüz karası ırkçı pkklılardan nefret ediyoruz. Dersim zaza alevidir asla pkklı olmayacak!Cevap Yaz 15 10 Yayından Kaldır
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Yolunu acik olsuCevap Yaz 13 13 Yayından Kaldır
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Yemin ediyorum bir gram Kürt partisi olduğuna inansam kırk yıllık MHP den vazgececem ama dış odakların Ermeni devlet millet düşmanları olduğunu her zaman belli eden hdpCevap Yaz 10 15 Yayından Kaldır