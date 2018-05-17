Ferhat Tunç Vazgeçmiyor! HDP'den Aday Adayı Oldu

Ferhat Tunç Vazgeçmiyor! HDP'den Aday Adayı Oldu

Sanatçı Ferhat Tunç, Halkların Demokratik Partisi'nden milletvekili aday adayı oldu. Konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulunan Tunç, "Meclis'te görüşmek üzere'' dedi.

Şarkıcı Ferhat Tunç, 24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi HDP'den milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu.

TWITTER'DAN PAYLAŞTI

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ferhat Tunç, "HDP 3. bölgeden milletvekiliği için aday adaylığı başvurusunda bulundum. Partimizin yetkili organlarının onayı halinde, daha çok sesimin çıkacağını düşündüğüm Meclis'te görüşmek üzere'' dedi.

DAHA ÖNCE DE ADAY OLMUŞTU

Fethat Tunç, daha önceki seçimlerde de birçok kez aday adayı olmuş, ancak tercih edilmemişti.

İşte Ferhat Tunç'un o paylaşımı;

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YORUMLAR (41)

  • TUNCELİ:
    HDP BU SEFER YÜZDE 15 ALIR HAYIN KÜRT OLMASA ALACAĞI OY YÜZDE 55 OLUR ONDAN SONRA SİZİ YÖNETİR HEMDE ADAM GİBİ
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  • HIDIR TEKİN 62:
    Dersimin yüz karası ırkçı pkklılardan nefret ediyoruz. Dersim zaza alevidir asla pkklı olmayacak!
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  • ERMENİ PART HADEPE:
    Yemin ediyorum bir gram Kürt partisi olduğuna inansam kırk yıllık MHP den vazgececem ama dış odakların Ermeni devlet millet düşmanları olduğunu her zaman belli eden hdp
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