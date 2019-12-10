Ferhat Göçer: "Biz erkekler sizin köleniziz"

10.12.2019 17:37 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:37







"HAYATIMIN EN GÜZEL GÜNLERİNİ YAŞIYORUM"

Sahneye ilk çıkan isim olan Emel Sayın, şarkıları ile kendisini dinlemeye gelen müzikseverleri geçmişten bugüne müzikal bir yolculuğa çıkardı. Dillere dolanan şarkılarını hayranları için seslendiren başarılı sanatçı, "Yeni yıl konseri tadında bir konser oluyor. Maşallah diyelim. Hayatımın en güzel günlerini yaşıyorum ve bir yıl daha yaş almak korkutmuyor beni. Umutlarımızın yeşerdiği, hayallerimizin gerçekleştiği bir yıl olur inşallah." sözleriyle de erken bir yeni yıl kutlaması yapmış oldu.



