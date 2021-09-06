1 hafta önce babası Ferhan Şensoy'u kaybeden Müjgan Ferhan Şensoy anne oldu
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1 hafta önce babası Ferhan Şensoy'u kaybeden Müjgan Ferhan Şensoy anne oldu

Hürriyet - Haberler | Magazin

Bir süredir İstanbul Tıp Fakültesi'nde kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle tedavi gören Ferhan Şensoy, 31 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Doğumuna günler kala babasının ölümüyle yıkılan Müjgan Ferhan Şensoy ise bugün ilk bebeği Pera'yı dünyaya getirdi.

Türk tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi'nde kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle 31 Ağustos'ta vefat etti. Usta sanatçı 2 Eylül günü düzenlenen tören ve kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

DEDE OLMAK İÇİN GÜN SAYIYORDU

2004 yılında boşandığı oyuncu Derya Baykal ile evliliğinden dünyaya gelen Derya ve Müjgan adında iki kızı olan usta sanatçı, dede olmak için gün sayıyordu. 32 yaşındaki büyük kızı Müjgan Ferhan Şensoy, dokuz aylık hamileydi. Ancak usta sanatçı, doğumuna sayılı günler kala torunu Pera'yı göremeden yaşamını yitirdi.

1 hafta önce babası Ferhan Şensoy'u kaybeden Müjgan Ferhan Şensoy anne oldu

DOĞUM YAPTI

Cem Öğet ile evli olan 32 yaşındaki Müjgan Ferhan Şensoy bugün ilk bebeğini kucağına aldı. Cem Öget ve Müjgan Ferhan Şensoy çifti kızlarına Pera adını verdi. Müjgan Ferhan Şensoy, eşi Cem Öğet ile bebeklerinin ismine nasıl karar verdiklerini şöyle açıklamıştı: "Cem ile konuştuğumuz bir şeydi; bir kızımız olursa adı 'Pera' olsun dedik. İkimizin hem ayrı ayrı hem de kesişen hayatlarının ev sahibiydi Pera..."

1 hafta önce babası Ferhan Şensoy'u kaybeden Müjgan Ferhan Şensoy anne oldu
1 hafta önce babası Ferhan Şensoy'u kaybeden Müjgan Ferhan Şensoy anne oldu

Ferhan Şensoy'un hayat hikayesini izlemek için tıklayınız...

Güldürü geleneğinin simgesi kavuğun hikayesini izlemek için tıklayınız...

1 hafta önce babası Ferhan Şensoy'u kaybeden Müjgan Ferhan Şensoy anne oldu

Kaynak: Hürriyet

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1 hafta önce babası Ferhan Şensoy'u kaybeden Müjgan Ferhan Şensoy anne oldu - Haberler Magazin
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