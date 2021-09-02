FERHAN ŞENSOY'UN CENAZESİ TEŞVİKİYE CAMİİ'NE GETİRİLDİ

Tiyatro ve sinema sanatçısı Ferhan Şensoy bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetmişti.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Ferhan Şensoy bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetmişti. Şensoy için bugün Beyoğlu'nda bulunan Ses Tiyatrosu'nda tören düzenlendi. Törenin ardından Şensoy'un cenazesi cenaze namazı için Teşvikiye Camii'ne getirildi. İkindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Ferhan Şensoy'un naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Görüntü dökümü:

------------Çelenklerden görüntü -Cenazenin gelişi

-Camiiden ve kalabalıktan görüntü

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı