Ferhan Şensoy öldü mü? Ferhan Şensoy yaşıyor mu? Ferhan Şensoy kimdir?
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Ferhan Şensoy öldü mü? Ferhan Şensoy yaşıyor mu? Ferhan Şensoy kimdir?

15.03.2021 03:56 | Son Güncelleme: 15.03.2021 04:01
Ferhan Şensoy öldü mü? Ferhan Şensoy yaşıyor mu? Ferhan Şensoy kimdir?

Rasim Öztekin'e yazdığı duygusal vedasının ardından Ferhan Şensoy'un hayatı merak edilmeye başlandı. Ferhan Şensoy öldü mü? Ferhan Şensoy yaşıyor mu? Ferhan Şensoy kimdir?

Ortaoyun geleneğine göre kavuğunu Rasim Öztekin'e devreden Ferhan Şensoy, Rasim Öztekin'e vedasını duygusal bir mektup ile yapmıştı. Usta oyuncunun ölümüyle dostu Ferhan Şensoy öldü mü? Ferhan Şensoy yaşıyor mu? Ferhan Şensoy kimdir? merak edilmeye başlandı. İşte yanıtı…

FERHAN ŞENSOY ÖLDÜ MÜ? FERHAN ŞENSOY YAŞIYOR MU?

Tiyatrocu ve oyuncu Ferhan Şensoy'un sağlığı ile ilgili bilinen bir sorun olmayıp, yaşamına devam etmektedir.

FERHAN ŞENSOY KİMDİR?

Ferhan Şensoy 26 Şubat 1951, Çarşamba, Samsun, Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu; roman, deneme, günlük, tiyatro, televizyon dizisi ve film senaryoları yazarı; Ortaoyuncular tiyatro topluluğunun kurucusudur.

1951'de Samsun'un Çarşamba ilçesinde doğan Ferhan Şensoy'un annesi Müjgan Şensoy ilkokul öğretmeni, babası Yusuf Cemil Şensoy ise tüccar ve o dönem Çarşamba belediye başkanıydı.

Ferhan Şensoy öldü mü? Ferhan Şensoy yaşıyor mu? Ferhan Şensoy kimdir?

İlk öykü ve şiirleri Yeni Ufuklar ve Soyut dergilerinde 1969 yılında yayımlanan Şensoy'un, yazdığı skeçler de Devekuşu Kabare'de 1970 yılında oynanmaya başladı.Galatasaray Lisesi'nde de bir süre okuyan Şensoy, 1970 yılında Çarşamba Lisesi'nden mezun oldu.1971 yılında Grup Oyuncuları çatısında ilk profesyonel oyunculuk deneyimini kazandı.

FERHAN ŞENSOY EVLİ Mİ?

Ferhan Şensoy, 1988 yılında Derya Baykal ile evlendi ve 2004 yılında boşandı. İkilinin Derya Şensoy ve Ferhan Şensoy adında iki kızı bulunmakta. Daha sonra Ferhan Şensoy'un aynı tiyatro oyununda rol aldığı Elif Durdu ile evlendiği kulaktan kulağa yayıldı.

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