Ferhan Şensoy kimdir? Ferhan Şensoy kaç yaşında, nereli? Ferhan Şensoy neden öldü?

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FERHAN ŞENSOY KİMDİR?

Ferhan Şensoy 26 Şubat 1951'de dünyaya geldi ve 31 Ağustos 2021'de gözlerini dünyaya kapadı. Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu; roman, deneme, günlük, televizyon dizisi ve film senaryoları yazarı, şair ve Ortaoyuncular tiyatro topluluğunun kurucusudur. Tek kişilik oyunu Ferhangi Şeyler, 1987 yılından beri aralıksız devam eden en tanınmış oyunudur.

FERHAN ŞENSOY NEDEN ÖLDÜ?

31 Ağustos 2021 gece saat 02:30 sıralarında, sağlık sorunları nedeniyle aynı yılın Haziran ayında anjiyo işlemi yapılmış] ve Temmuz ayında bir iç kanama geçirmiş sanatçı, bir süredir tedavi görmekte olduğu İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle 70 yaşında yaşamını yitirdi.

Ferhan Şensoy

Filmleri

Muhalif Başkan (2013)

Son Ders: Aşk ve Üniversite - Saffet Ercan Hoca (2008)

Pardon - İbrahim (2004) (Şensoy'un senaryosu)

Şans Kapıyı Kırınca - Presidente Carlos ve Kuddusi Yurdum (2004)

Büyük Yalnızlık (1989)

Bir Bilen (1986)

Parasız Yaşamak Pahalı (1986)

Kızını Dövmeyen Dizini Döver (1977)

Aşk Dediğin Laf Değildir (1976)

Televizyon Dizileri[değiştir | kaynağı değiştir]

İşler Güçler - Final bölümü (2013)

Boşgezen ve Kalfası - Boşgezen (1995)

Varsayalım İsmail - İsmail (1991)

Şey Bey - (1986)

Köşe Dönücü - Köşedönücü (1984)

Sizin Dersane - Adnan Pazarlama (1979)

Evdekiler (1978)

Giyim Kuşam Dünyası (1978)

Bizim Sınıf (1978)

Caniko (1976)

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