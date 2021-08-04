Ferhadanlı Karpuz Şenliği ileri bir tarihe ertelendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ferhadanlı Karpuz Şenliği ileri bir tarihe ertelendi

Ferhadanlı Karpuz Şenliği ileri bir tarihe ertelendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Ferhadanlı Karpuz Şenliği ileri bir tarihe ertelendi.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Ferhadanlı Karpuz Şenliği ileri bir tarihe ertelendi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde süren orman yangınları sebebiyle ertelenen şenliğin ileri bir tarihte yapılacağını, şenlikten elde edilecek gelirin fidan bağışı olarak değerlendirileceğini ifade etti.

Şenlik Komitesi bekleme kararı aldı

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in ev sahipliğinde, Tarihi Belediye Binasında toplanan ve Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar, ilgili müdürlükler, Ferhadanlı Muhtarlığı ile Ferhadanlı Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan şenlik komitesi, ülkenin içinde bulunduğu durumu dikkate alarak 1. Ferhadanlı Karpuz Şenliğinin ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi. Komite toplantısında ayrıca ileri tarihte gerçekleştirilecek olan şenlikten elde edilecek tüm gelirlerin orman yangınlarının verdiği zararın giderilmesi için fidan bağışı şeklinde değerlendirilmesi de kararlaştırıldı.

"Fidan bağışı verilmesini kararlaştırdık"

Komite toplantısının ardından açıklama yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, açıklamasında; "Süleymanpaşa Belediyesi olarak, Ferhadanlı Muhtarlığımız ve Ferhadanlı Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Yönetiminden oluşan komite üyelerimizle birlikte, ülkemizde yaşanan ve milletçe hepimizin ciğerlerinin yanmasına neden olan orman yangınları nedeniyle şenliğimizi ileri bir tarihe erteleme kararı aldık. Yaşadığımız zorlu günleri en kısa zamanda geride bırakma ümidiyle, önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz etkinlikten elde edilecek gelirin tamamını, Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde yangından etkilenen alanlarda yapılacak ağaçlandırma çalışmaları için, ilgili kurumlara fidan bağışı olarak verilmesini kararlaştırdık. Saygıdeğer kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Bülent Turan Haydar Aliyev Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli
Magazin Seda Sayan Tuğba Özay Yıldız Tilbe Aleyna Tilki
Spor Mesut Özil Fatih Terim Hakan Reçber Abdullah Avcı Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ferhadanlı Karpuz Şenliği ileri bir tarihe ertelendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 17:40:21. #1.16#

title