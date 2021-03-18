Ferdi Tayfur - Sevda Yelleri sözleri | Sevda Yelleri arabesk şarkı sözleri nelerdir? Ferdi Tayfur Rekorları!

Arabesk müziğin kralı Ferdi Tayfur'un şarkı sözleri merak ediliyor. Rekor üstüne rekor kıran şarkıları bulunan Ferdi Tayfur'un yüzlerce söz ve bestesi mevcuttur. En beğenilen arabesk şarkılarından birisi 'Sevda Yelleri' şarkısıdır. Peki Sevda Yelleri sözleri nelerdir? Sevda Yelleri şarkı sözü!

Ferdi Tayfur'un en beğenilen parçalarından birisi Sevda Yelleri şarkısıdır. Peki Sevda Yelleri sözleri nelerdir? Sevda Yelleri arabesk sözleri haberimizde...

SEVDA YELLERİ SÖZLERİ

Susmadan yürekten kopan feryadım

Duyurur mu sana bilmem bir gün sesimi

Yollara dalarken kara gözlerim

Getirir mi rüzgar, son nefesimi

Getirir mi rüzgar, son nefesimi

Başında yok ise sevda yelleri

Nereden bilirsin çektiklerimi

Yanıldım şaştım da bir aşık oldum

Kıskandı zalim felek sevdiklerimi

Başında yok ise sevda yelleri

Nereden bilirsin çektiklerimi

Yanıldım şaştım da bir aşık oldum

Kıskandı zalim felek sevdiklerimi

Bilseydim bu kadar zor olduğunu

İstemezdim böyle aşkın, mutluluğunu

Ben kendi dünyamda yaşar giderdim

Senin gibi vefasıza gönül vermezdim

Senin gibi duygusuza hiç kapılmazdım

Başında yok ise sevda yelleri

Nereden bilirsin çektiklerimi

Yanıldım şaştım da bir aşık oldum

Kıskandı zalim felek sevdiklerimi (oof)

Başında yok ise sevda yelleri

Nereden bilirsin çektiklerimi

Yanıldım şaştım da bir aşık oldum

Kıskandı zalim felek sevdiklerimi

FERDİ TAYFUR REKORLARI

Ferdi Tayfur'un müzik alanında birçok rekoru bulunmaktadır. Üstelik hala kırılmayan rekorları da vardır.

Ferdi Tayfur'un Gülhane konserine 200 bin kişi katılmıştır. Bu alanda rekor hala kendisine aittir. Yüzlerce söz ve bestesi bulunan Ferdi Tayfur'un 100 e yakın albümü vardır. 9 defa altın plak ödülü kazanmıştır ve birçok ödülü de mevcuttur. Ferdi Tayfur'un Prangalar albümü yaklaşık 5 milyon adet satmıştır ve Türkiye'de en çok satılan albümlerden birisidir. Ayrıca bu albüm 2 yıl piyasada kalmış ve rekor kırmıştır. Emmioğlu şarkısı Kral TV'de 60 hafta yani 1 yıl 2 ay boyunca ilk sırada kalmıştır ve tüm zamanların rekorunu kırmıştır.