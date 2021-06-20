Ferdi Tayfur "Çeşme"ye 35 bin TL istedi

Ünlü sanatçı, 1975'te çıkardığı ve hala dillerde olan "Çeşme" şarkısını okumak için kapısını çalanlardan 35 bin TL istiyor.

Ünlü sanatçı, 1975'te çıkardığı ve hala dillerde olan "Çeşme" şarkısını okumak için kapısını çalanlardan 35 bin TL istiyor.

Geçen yıl böbrek nakli olan 75 yaşındaki sanatçı, bu süreçte bütün işlerini oğlu ve gelinine devretmişti.

Şarkılarını okumak isteyen genç müzisyenler de artık telif hakları için oğlu ve geliniyle görüşüyor.

Kaynak: Hürriyet