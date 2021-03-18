Ferdi Tayfur - Çeşme sözleri | Çeşme arabesk şarkı sözleri nelerdir? Ferdi Tayfur Rekorları!
Arabesk müziğin kralı Ferdi Tayfur'un şarkı sözleri merak ediliyor. Rekor üstüne rekor kıran şarkıları bulunan Ferdi Tayfur'un yüzlerce söz ve bestesi mevcuttur. En beğenilen arabesk şarkılarından birisi 'Çeşme' şarkısıdır. Peki Çeşme sözleri nelerdir? Çeşme şarkı sözü!
Ferdi Tayfur'un en beğenilen parçalarından birisi Çeşme şarkısıdır. Peki Çeşme sözleri nelerdir? Çeşme arabesk sözleri haberimizde...
ÇEŞME SÖZLERİ
Susadım çeşmeye, varmaz olaydım
Elinden bir tas su, içmez olaydım
Yolum düştü köyünüzden geçmez olaydım
Gelmez olaydım, güzel yüzüne bakmaz olaydım
Yolum düştü köyünüzden geçmez olaydım
Gelmez olaydım, güzel yüzüne bakmaz olaydım
Çeşmenin başına, bir güzel inmiş
Eğilmiş zülfünü, suya düşürmüş
Mevlam bu güzeli kime yar etmiş
Gelmez olaydım, güzel yüzüne, bakmaz olaydım
Mevlam bu güzeli kime yar etmiş
Gelmez olaydım, güzel yüzüne, bakmaz olaydım
Gönülden gönüle gözler yol bulur
Aşıkların yüreğinde ateş kor olur
Bir garibim bu yerlerde vuran çok olur
Gelmez olaydım, güzel yüzüne bakmaz olaydım
Bakmaz olaydım, bakmaz olaydım
Gönülden gönüle, gözler yol bulur
Aşıkların yüreğinde ateş kor olur
Bir garibim bu yerlerde vuran çok olur
Gelmez olaydım, güzel yüzüne, bakmaz olaydım
Bir garibim bu yerlerde hali bi calık
Geçmez olaydım, güzel yüzüne, bakmaz olaydım
Gelmez olaydım, güzel yüzüne, bakmaz olaydım
Gelmez olaydım, güzel yüzüne, bakmaz olaydım
Geçmez olaydım, güzel yüzüne, bakmaz olaydım
FERDİ TAYFUR REKORLARI
Ferdi Tayfur'un müzik alanında birçok rekoru bulunmaktadır. Üstelik hala kırılmayan rekorları da vardır.
Ferdi Tayfur'un Gülhane konserine 200 bin kişi katılmıştır. Bu alanda rekor hala kendisine aittir. Yüzlerce söz ve bestesi bulunan Ferdi Tayfur'un 100 e yakın albümü vardır. 9 defa altın plak ödülü kazanmıştır ve birçok ödülü de mevcuttur. Ferdi Tayfur'un Prangalar albümü yaklaşık 5 milyon adet satmıştır ve Türkiye'de en çok satılan albümlerden birisidir. Ayrıca bu albüm 2 yıl piyasada kalmış ve rekor kırmıştır. Emmioğlu şarkısı Kral TV'de 60 hafta yani 1 yıl 2 ay boyunca ilk sırada kalmıştır ve tüm zamanların rekorunu kırmıştır.