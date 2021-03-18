Ferdi Tayfur - Çeşme sözleri | Çeşme arabesk şarkı sözleri nelerdir? Ferdi Tayfur Rekorları!

Arabesk müziğin kralı Ferdi Tayfur'un şarkı sözleri merak ediliyor. Rekor üstüne rekor kıran şarkıları bulunan Ferdi Tayfur'un yüzlerce söz ve bestesi mevcuttur. En beğenilen arabesk şarkılarından birisi 'Çeşme' şarkısıdır. Peki Çeşme sözleri nelerdir? Çeşme şarkı sözü!

Ferdi Tayfur'un en beğenilen parçalarından birisi Çeşme şarkısıdır. Peki Çeşme sözleri nelerdir? Çeşme arabesk sözleri haberimizde...

ÇEŞME SÖZLERİ

Susadım çeşmeye, varmaz olaydım

Elinden bir tas su, içmez olaydım

Yolum düştü köyünüzden geçmez olaydım

Gelmez olaydım, güzel yüzüne bakmaz olaydım

Yolum düştü köyünüzden geçmez olaydım

Gelmez olaydım, güzel yüzüne bakmaz olaydım

Çeşmenin başına, bir güzel inmiş

Eğilmiş zülfünü, suya düşürmüş

Mevlam bu güzeli kime yar etmiş

Gelmez olaydım, güzel yüzüne, bakmaz olaydım

Mevlam bu güzeli kime yar etmiş

Gelmez olaydım, güzel yüzüne, bakmaz olaydım

Gönülden gönüle gözler yol bulur

Aşıkların yüreğinde ateş kor olur

Bir garibim bu yerlerde vuran çok olur

Gelmez olaydım, güzel yüzüne bakmaz olaydım

Bakmaz olaydım, bakmaz olaydım

Gönülden gönüle, gözler yol bulur

Aşıkların yüreğinde ateş kor olur

Bir garibim bu yerlerde vuran çok olur

Gelmez olaydım, güzel yüzüne, bakmaz olaydım

Bir garibim bu yerlerde hali bi calık

Geçmez olaydım, güzel yüzüne, bakmaz olaydım

Gelmez olaydım, güzel yüzüne, bakmaz olaydım

Gelmez olaydım, güzel yüzüne, bakmaz olaydım

Geçmez olaydım, güzel yüzüne, bakmaz olaydım

FERDİ TAYFUR REKORLARI

Ferdi Tayfur'un müzik alanında birçok rekoru bulunmaktadır. Üstelik hala kırılmayan rekorları da vardır.

Ferdi Tayfur'un Gülhane konserine 200 bin kişi katılmıştır. Bu alanda rekor hala kendisine aittir. Yüzlerce söz ve bestesi bulunan Ferdi Tayfur'un 100 e yakın albümü vardır. 9 defa altın plak ödülü kazanmıştır ve birçok ödülü de mevcuttur. Ferdi Tayfur'un Prangalar albümü yaklaşık 5 milyon adet satmıştır ve Türkiye'de en çok satılan albümlerden birisidir. Ayrıca bu albüm 2 yıl piyasada kalmış ve rekor kırmıştır. Emmioğlu şarkısı Kral TV'de 60 hafta yani 1 yıl 2 ay boyunca ilk sırada kalmıştır ve tüm zamanların rekorunu kırmıştır.