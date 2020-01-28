Ferdi Özbeğen vefatının 7. yılında mezarı başında anıldı

28.01.2020 14:22 | Son Güncelleme: 28.01.2020 14:28

Ses sanatçısı ve piyanist Ferdi Özbeğen, vefatının 7. yılında Ulus Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından düzenlenen anma programına, öğrencilerin yanı sıra Özbeğen'in sevenleri ve arkadaşları katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından duaların edildiği törende, AA muhabirine açıklama yapan TEV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adnan Adil İğnebekçili, Özbeğen'in vefatından önce tüm mal varlığını vakfa bağışlayarak binlerce öğrencinin eğitim hayatına destek olduğunu söyledi.

İğnebekçili, usta sanatçıyla vefatından çok kısa bir süre önce tanıştığını dile getirerek, "Kendisini daha önce de sanatıyla, Türk halkına mal olmuş kişiliğiyle tanıyorduk. Tanıştıktan sonra da bizim gördüğümüz Ferdi Bey'in ötesinde çok daha gönlü zengin bir insan vardı karşımızda. Allah rahmet eylesin. Hala bizler için yaşamaya devam ediyor." dedi.

Törene katılan işletmeci İdris Pehlivan ise Özbeğen ile yaklaşık 30 yıl arkadaşlık yaptığını ifade ederek, "17 yıl benim müesseselerimde çalıştı. Bir gün bile 'Bana bu yıl ne vereceksin?' diye sormadı. İşaret diliyle anlaşırdık. Yani aramızda senet, sepet yoktu. Her şey sözleydi. Sözüne sadık, tam bir delikanlı adamdı. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

Törenin ardından katılımcılara helva ikram edildi.

Kaynak: AA