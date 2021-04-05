Ferdi Özbeğen şarkı sözler! Gündüzüm Seninle şarkı sözleri! Şarkılar Bizi Söyler Gündüzüm Seninle sözleri! (Aşkımı Bir Sır Gibi Senelerce Sakladım )

Şarkılar Bizi Söyler programında söylenen Gündüzüm Seninle şarkısının sözleri merak edildi. İşte, Gündüzüm Seninle sözleri!