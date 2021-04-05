Ferdi Özbeğen şarkı sözler! Gündüzüm Seninle şarkı sözleri! Şarkılar Bizi Söyler Gündüzüm Seninle sözleri! (Aşkımı Bir Sır Gibi Senelerce Sakladım )
Şarkılar Bizi Söyler programında söylenen Gündüzüm Seninle şarkısının sözleri merak edildi. İşte, Gündüzüm Seninle sözleri!
En sevilen şarkılardan olan Gündüzüm Seninle şarkısı Şarkılar Bizi Söyler programında söylendi. İzleyicilere eğlenceli anlar yaşatan şarkıyı dinleyenler Gündüzüm Seninle şarkı sözleri ve Şarkılar Bizi Söyler Gündüzüm Seninle sözleri konularını araştırdı.
GÜNDÜZÜM SENİNLE ŞARKI SÖZLERİ!
Ferdi Özbeğen
Gündüzüm seninle
Gecem seninle
Beyhude geçti bu
Ömrüm derdinle
Aşkını bir sır gibi
Senelerdir sakladım
Geceleri rüyada
İsmini sayıkladım
Aşkını bir sır gibi
Senelerdir sakladım
Geceleri rüyada
İsmini sayıkladım
Sevgilim saçların
Zannetme,solmaz
Dünyada sevenler
Bahtiyar olmaz
Aşkını bir sır gibi
Senelerdir sakladım
Geceleri rüyada
İsmini sayıkladım
Aşkını bir sır gibi
Senelerdir sakladım
Geceleri rüyada
İsmini sayıkladım
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