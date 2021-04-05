Ferdi Özbeğen şarkı sözler! Gündüzüm Seninle şarkı sözleri! Şarkılar Bizi Söyler Gündüzüm Seninle sözleri! (Aşkımı Bir Sır Gibi Senelerce Sakladım )
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Ferdi Özbeğen şarkı sözler! Gündüzüm Seninle şarkı sözleri! Şarkılar Bizi Söyler Gündüzüm Seninle sözleri! (Aşkımı Bir Sır Gibi Senelerce Sakladım )

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Ferdi Özbeğen şarkı sözler! Gündüzüm Seninle şarkı sözleri! Şarkılar Bizi Söyler Gündüzüm Seninle sözleri! (Aşkımı Bir Sır Gibi Senelerce Sakladım )

Şarkılar Bizi Söyler programında söylenen Gündüzüm Seninle şarkısının sözleri merak edildi. İşte, Gündüzüm Seninle sözleri!

En sevilen şarkılardan olan Gündüzüm Seninle şarkısı Şarkılar Bizi Söyler programında söylendi. İzleyicilere eğlenceli anlar yaşatan şarkıyı dinleyenler Gündüzüm Seninle şarkı sözleri ve Şarkılar Bizi Söyler Gündüzüm Seninle sözleri konularını araştırdı.

GÜNDÜZÜM SENİNLE ŞARKI SÖZLERİ!

Ferdi Özbeğen

Gündüzüm seninle

Gecem seninle

Beyhude geçti bu

Ömrüm derdinle

Aşkını bir sır gibi

Senelerdir sakladım

Geceleri rüyada

İsmini sayıkladım

Aşkını bir sır gibi

Senelerdir sakladım

Geceleri rüyada

İsmini sayıkladım

Sevgilim saçların

Zannetme,solmaz

Dünyada sevenler

Bahtiyar olmaz

Aşkını bir sır gibi

Senelerdir sakladım

Geceleri rüyada

İsmini sayıkladım

Aşkını bir sır gibi

Senelerdir sakladım

Geceleri rüyada

İsmini sayıkladım

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Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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