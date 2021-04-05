Ferdi Özbeğen - Ağla Halime şarkı sözleri | Ağla Halime şarkısının tüm sözleri nelerdir?
Türk piyanist ve şarkıcı Ferdi Özbeğen'in en beğenilen şarkılarından birisi Ağla Halime şarkısıdır. Peki Ağla Halime sözleri nelerdir? Ağla Halime şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Şarkılar Bizi Söyler programına bu hafta Ferdi Özbeğen'in şarkıları konu olacak. Peki Ferdi Özbeğen Ağla Halime şarkı sözleri nelerdir?
FERDİ ÖZBEĞEN - AĞLA HALİME SÖZLERİ
Kimbilir kaçıncı arayışım bu
Benden kaçan mutluluğumu
Nerede belli değil
Kimbilir kaçıncı arayışım bu
Kaybettim her bulduğumu
Kader bana dost değil
Ağla, ağla halime
Gülme, kapat gözlerini
Görme, tek bir söz söyleme
Ağla, ağla halime
Gülme, kapat gözlerini
Görme, tek bir söz söyleme
Yok mu bir soru sormayan
Yarını olmayan, güneşi doğmayan
Bir yolun yolcusuyum, dokunma
Ağla, ağla halime
Gülme, kapat gözlerini
Görme, tek bir söz söyleme
Sanki bir yangın içimde
Külleri savrulan, yakılan, yıkılan dünyamda
Artık bir yer yok bana
Ağla, ağla halime
Gülme, kapat gözlerini
Görme, tek bir söz söyleme
Ağla, ağla halime
Gülme, kapat gözlerini
Görme, tek bir söz söyleme
Ağla, ağla halime
Gülme, kapat gözlerini
Görme, tek bir söz söyleme