Ferdi Özbeğen - Ağla Halime şarkı sözleri | Ağla Halime şarkısının tüm sözleri nelerdir?
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Ferdi Özbeğen - Ağla Halime şarkı sözleri | Ağla Halime şarkısının tüm sözleri nelerdir?

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Ferdi Özbeğen - Ağla Halime şarkı sözleri | Ağla Halime şarkısının tüm sözleri nelerdir?

Türk piyanist ve şarkıcı Ferdi Özbeğen'in en beğenilen şarkılarından birisi Ağla Halime şarkısıdır. Peki Ağla Halime sözleri nelerdir? Ağla Halime şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Şarkılar Bizi Söyler programına bu hafta Ferdi Özbeğen'in şarkıları konu olacak. Peki Ferdi Özbeğen Ağla Halime şarkı sözleri nelerdir?

FERDİ ÖZBEĞEN - AĞLA HALİME SÖZLERİ

Kimbilir kaçıncı arayışım bu

Benden kaçan mutluluğumu

Nerede belli değil

Kimbilir kaçıncı arayışım bu

Kaybettim her bulduğumu

Kader bana dost değil

Ağla, ağla halime

Gülme, kapat gözlerini

Görme, tek bir söz söyleme

Ağla, ağla halime

Gülme, kapat gözlerini

Görme, tek bir söz söyleme

Yok mu bir soru sormayan

Yarını olmayan, güneşi doğmayan

Bir yolun yolcusuyum, dokunma

Ağla, ağla halime

Gülme, kapat gözlerini

Görme, tek bir söz söyleme

Sanki bir yangın içimde

Külleri savrulan, yakılan, yıkılan dünyamda

Artık bir yer yok bana

Ağla, ağla halime

Gülme, kapat gözlerini

Görme, tek bir söz söyleme

Ağla, ağla halime

Gülme, kapat gözlerini

Görme, tek bir söz söyleme

Ağla, ağla halime

Gülme, kapat gözlerini

Görme, tek bir söz söyleme

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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